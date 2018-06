Als „VHS 4.0“ mitten drin im Leben

Immer weniger Menschen sind noch scharf auf das „klassische Modell“ eines VHS-Kurses. Dafür haben Integrationskurse an der Volkshochschule inzwischen eine spürbare Dominanz erlangt. Und: Auch in der VHS hat die Digitalisierung mittlerweile umfassend Einzug gehalten. Dies sind einige der Kernaussagen, die der Leiter der Aalener Volkshochschule, Jürgen Wasella, in seinem Jahresbericht im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats gemacht hat.

Die Stadt lässt sich die VHS durchaus etwas kosten: Sie trägt 20 Prozent der Gesamtfinanzierung, bestehend aus – ab dem kommenden Jahr dann – 380 000 Euro an festem Barzuschuss, 16 000 Euro an einem technischen Investitionskostenzuschuss und 23 000 Euro an einem Sonderzuschuss Integration. Hinzu kommt eine Verrechnung von 23 000 Euro für nicht erhobene Mieten bei der Belegung von Schulräumen. 71 Prozent ihres gesamten Finanzbedarfs muss die VHS allerdings aus eigenen Einnahmen gewinnen, vom Kreis gibt’s ein Prozent des Bedarfs, vom Land derzeit noch acht Prozent. Wasella hofft aber auf eine Zusage der Kultusministerin, diesen Satz landesweit künftig auf 12,5 Prozent zu erhöhen.

Mit einem Anteil von fast 35 Prozent machen die Sprachkurse bei der VHS Aalen immer noch den Löwenanteil aus, gefolgt vom Bereich Gesundheit und Prävention mit knapp 30 Prozent. Geradezu explosionsartig ist die Teilnehmerzahl bei den Kursen in Deutsch als Fremdsprache nach oben gegangen. Im vergangenen Jahr waren es 1967, ein Jahr zuvor erst 1197. Integrationskurse machen laut Wasella inzwischen die Hälfte des vom Land geförderten Kursangebots aus, andere Dinge müssten da zwangsweise zurückstehen.

Dem Trend weg vom klassischen Kursmodell versucht sich die VHS auf vielfältige Weise anzupassen. Etwa mit dem Studium Generale in Kooperation mit Kulturamt und Hochschule oder mit neuen Angebotsformaten wie Kleingruppen oder dem Blended Learning, einer Kombination aus Präsenzveranstaltung und Online-Lernen. Überhaupt wird laut Wasella das Thema Digitalisierung auch für die VHS Aalen immer wichtiger. Inzwischen zähle sie dabei zu den führenden in Deutschland, unter anderem auch im Verbund der VHS-Cloud, einer bundesweiten digitalen Lernplattform.

Daneben muss sich die VHS angesichts des Rückgangs in klassischen Kernbereichen wie Fremdsprachen, EDV oder Kunst und Kreativität bemühen, ihr Angebot im Bereich der hochwertigen, nicht geförderten Angebote weiter auszubauen. Bei den VHS-Reisen hat sich die Aalener Volkshochschule inzwischen alle gängigen Internet-Domains gesichert. Es soll aber auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule etwa im Bereich des Blended Learning ausgebaut werden.

„Sehr dynamisch und glänzend aufgestellt“ sah Oberbürgermeister Thilo Rentschler im Ausschuss die VHS Aalen. Franz Fetzer (Freie Wähler) und Michael Fleischer unterstrichen vor allem die „überragende Bedeutung“ der Sprach- und Integrationskurse. Hermann Schludi (SPD) sah die Aalener Volkshochschule inzwischen als „VHS 4.0“ mitten in der Gesellschaft vielfältig agieren, Günter Höschle (CDU) lobte vor allem den Trend weg von „alten VHS-Zöpfen“, ihre Flexibilität und ihre Generationen übergreifende Ansätze.