Als ein Schiff über die Hochbrücke fuhr ...

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rollte ein spektakulärer Schwertransport durch Aalen.

Wer in den Verdacht geraten will, möglicherweise psychologische Hilfe zu brauchen, kann in Aalen den Spruch hier loslassen: „Als neulich ein Schiff über die Hochbrücke fuhr ...“. Spöttern dürfte vielleicht eher dieser aktuelle Bezug gefallen: „Wenn schon keine Züge fahren, kann man wenigstens das Schiff nehmen ...“. Nun, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Aalen tatsächlich zur Hafenstadt geworden, wenigstens für ein paar Stunden: Auf einem spektakulären Schwertransport rollte ein Schiff durch die Stadt, das künftig auf dem Bodensee seine Runden drehen wird.

Der erste geplante Anlauf, nämlich in der Nacht zuvor, hatte nicht geklappt. Wegen fehlender Abstellmöglichkeiten zwischen Untergröningen und Großkuchen hätte diese Etappe von Montag auf Dienstag bis spätestens 6 Uhr morgens in einem Zug genommen werden müssen, wofür den Verantwortlichen der Haller Spedition Kübler die Zeit aber nicht auszureichen schien. So ging’s erst am Dienstagabend von Untergröningen aus über Hüttlingen und Aalen auf Tour Richtung Härtsfeld, wieder ein Stück weiter dem Ziel Friedrichshafen entgegen.

Gut 235 Tonnen Gewicht brachte der 50 Meter lange Koloss auf die Straße, der das komplette Schiff ohne Oberdeck (der Höhen wegen) transportierte. Millimetergenaue Maßarbeit war unter anderem auf der Aalener Hochbrücke gefordert, obwohl auch hier – wie schon entlang der gesamten Strecke – bereits bis zum frühen Abend alles abgeräumt und flachgelegt war, was dem nicht alltäglichen Gefährt hätte im Wege stehen können: Verkehrsschilder, Ampeln, Wegweiser. Wo’s besonders eng wurde, musste die Zugmaschine mehrmals umgehängt werden. Am Ende ging aber alles gut, und so hatte sich die Mannschaft in der Ulmer Straße, hinter dem Wi.Z., ein kurzes Päuschen erst mal redlich verdient.