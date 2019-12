Einer der wenigen Männerchöre, die es in der Region noch gibt, hat zum Adventskonzert in Sankt Elisabeth eingeladen. Die Kirche war am Abend des zweiten Adventssonntags bis auf den letzten Platz mit erwartungsvollen Besuchern gefüllt. Der Liederkranz Aalen-Reichenbach hatte sich als Partner die Steirische Harmonikagruppe Aalen-Ebnat für die alpenländische Adventsmusik ausgewählt.

Pfarrer Franz Maywurm stimmte mit einer besinnlichen Andacht auf das Konzert ein. Die 23 strammen Reichenbacher Männer in ihren Trachten hatten sich im weiten Rund des Altarraums aufgestellt, der sich akustisch als sehr vorteilhaft herausstellte. Im Vordergrund platzierten sich die vier Harmonikaspieler.

„Im Dunkel naht die Weihnacht“ erklang als stimmungsvolle Einführung in das anspruchsvolle Konzertprogramm. In straffer Führung gelang es Dmitry Fomitcher, die kernigen Männerstimmen zu einem eindrucksvollen Klangkörper zu formen. Hell hoben sich die Tenöre von den markigen Bässen ab und erwiesen sich im Zusammenklang als harmonisch ausgewogenes und sauber intonierendes Gesangsensemble.

Gut ausgewählt war das adventliche Liedprogramm, in dem von stillen Pfaden der Zuversicht und von jahrtausende altem tröstlichen Licht in der Nacht gesungen wurde. Spürbar erwärmten sich die Herzen der Zuhörer und wurden von vorweihnachtlicher Stimmung erfüllt, als die Sänger das Kärntner Adventslied anstimmten: „Zieht ein Stern übers Land“.

Metallisch faszinierender Klang wechselte mit dem Gesang der Reichenbacher ab, als die Ebnater Hamonikaspieler ihre steirischen Instrumente erklingen ließen. Franz-Christian Schneidermeier leitete das Ensemble und stimmte die Melodien an. Einfühlsam und präzise begleiteten Rita Helmle, Hermine Barth und Gisela Lang. Der Zillertaler Hirtenjodler und ein staader Landler begeisterten die Besucher.

Daß der Männerchor auch über einfühlsame Innigkeit verfügt, bewies er mit den besinnlichen Liedern „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Es kommt ein Schiff geladen“. Da sang auch die Gemeinde gerne mit, als die Orgel „Tauet Himmel den Gerechten“ intonierte. Gemeinsam mit der Harmonikagruppe erklang als wunderbares Finale das „Vater unser“ nach einer alpenländischen Vertonung von Florian Michelbauer.

Ergriffen summten die Zuhörer beim beliebten Andachtsjodler mit und erklatschten durch ihren Beifall zwei Zugaben. - Die Spenden für das exquisite Konzert kommen der Ministranten- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Maria und dem Kindergarten St. Michael zugute.