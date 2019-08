Alltag nach der kuriosen 2:6-Pokalpleite

Die Saison ist noch jung und doch hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen schon so einiges erlebt – jedoch nicht so viel Positives. Dem unglücklichen 0:1 im Auftakt-Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd folgte ein Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers, das man so wohl auch noch nicht gesehen hat und an dessen Ende ein bitteres 2:6 stand. Nach dem sensationellen Finaleinzug im vergangenen Jahr ist somit bereits nach Runde eins klar: das wird sich in dieser Saison nicht wiederholen lassen. Doch lange Zeit, die Kuriositäten des vergangenen Spiels zu verarbeiten, hat die Mannschaft von Beniamino Molinari nicht, denn bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr) steht die Partie beim VfL Sindelfingen an.

Der VfL ist so etwas wie der Angstgegner des TSV. In der vergangenen Saison kam man daheim nicht über ein 2:2 hinaus und in der Rückrunde, schon unter Molinari, verlor man beim VfL mit 0:1.

Molinari hat gute Laune

Trotz des 2:6 gegen die Kickers hat Molinari nichts von seiner positiven Energie eingebüßt, konnte auch schon direkt nach der Partie wieder lächeln – zu unwirklich waren diese fehlerbehafteten 90 Minuten zuvor.

„Ich hoffe einfach, dass wir nun alle Fehler in einem Spiel gemacht haben und in der Saison dann Ruhe haben. Ein sachliches Fazit zu ziehen unter diese Partie ist schlichtweg nicht möglich“, so der TSV-Trainer. Vor allem für Stergios Dodontsakis, in der vergangenen Saison „ein Fels in der Brandung“ (Molinari) war, lief so einiges schief. Ebenso für den jungen Ewan Le Gallo, der erstmals in einem Pflichtspiel für den TSV zwischen den Pfosten stehen durfte. Mit der zweiten Halbzeit zeigte sich der Essinger Übungsleiter dagegen einverstanden, wenngleich auch in dieser die Stuttgarter zu Toren eingeladen wurden. „Wir müssen Ewan jetzt aufbauen. Er weiß aber selbst, was er für Fehler gemacht hat. Wir werden ihm aber Mut zusprechen“, so Molinari über seinen jungen Schlussmann. Er sei vielleicht einfach zu nervös gewesen, so die Vermutung Molinaris, immerhin fand die Partie vor rund 1000 Zuschauern statt.

Doch Molinari sagte ebenfalls, dass er nicht mehr großartig über das Pokalspiel sprechen wolle, das mache angesichts dieser Fehler auch in der Analyse nur wenig Sinn. „Ab Donnerstag richtet sich der Blick Richtung Sindelfingen. Solche Halbzeiten gibt es nun einmal im Fußball, da müssen wir durch“, so Molinari.

Den Auftakt in der Liga versemmelt hat aber nicht nur der TSV. Auch die Sindelfinger mussten eine Niederlage einstecken, sogar eine noch empfindlichere als die Essinger. Mit 1:4 ist der TSV Neckarrems unterlegen. 0:4 hieß es nach 80 Minuten, dem Sindelfinger Florian Feigl gelang noch ein wenig Ergebniskosmetik. Nicht mit dabei sein wird Kapitän Tim-Ulrich Ruth, der sich in der Partie gegen Ehingen einen kleinen Bruch im Schienbein zugezogen hatte. Er wird dem TSV voraussichtlich vier Wochen fehlen, so prognostiziert es Molinari. In die Personalsituation passt das derzeit nicht beim TSV, schon gegen die Kickers saßen zwei Akteure der zweiten Mannschaft auf der Bank, dazu Simon Köpf, der seine Karriere bereits beendet hatte.