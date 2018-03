Alles raushauen - ohne Druck

Acht Punkte Vorsprung haben die Ellwanger Volleyballerinnen. Damit ist ihnen der Relegationsplatz in der Oberliga nicht mehr zu nehmen. Doch bei zwei ausstehenden Spielen haben die TSVlerinnen sogar noch eine kleine Chance auf den direkten Klassenerhalt. Die Gegner sind dabei allerdings die besten Teams der Liga. An diesem Samstag geht es in der heimischen Rundsporthalle gegen den Meister MTV Ludwigsburg (19.30 Uhr). Nur eine Woche später wartet dann der Tabellenzweite, VfB Ulm, auf die Mannschaft von Trainer Michael Mahler.

Nein, die 1:3-Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten hat den Kampf um den direkten Klassenerhalt für die Ellwanger Volleyballerinnen nicht gerade einfacher gemacht. „Es gibt noch eine theoretische Chance, aber man muss da schon auch realistisch sein“, sagt Mahler. Denn, um diese minimale Rest-Chance am Leben zu halten müssten die Ellwanger ausgerechnet gegen Ulm und Ludwigsburg gewinnen und dann noch auf einen Ausrutscher der Horgenzeller hoffen. Zugegeben, das ist nicht wirklich wahrscheinlich, denn der Meister aus Ludwigsburg hat bislang alle seine Spiele gewonnen. Außerdem wartet auf den Konkurrenten aus Horgenzell eine leichte Hürde. Die Volleyballerinnen treffen nämlich zeitgleich auf einen bereits feststehenden Absteiger.

Relegation am 14. April

In Ellwangen hat man sich gedanklich also bereits auf die Relegation eingestellt, die dann wohl am 14. April auf die Frauen des TSV Ellwangen warten wird. Dann würden die Virngrund-Ladies auf Schmiden und Bad Waldsee treffen. „Egal, was noch passiert, die Saison in der Oberliga kann uns keiner mehr nehmen“, sagt Mahler. Auch ein Abstieg wäre keine Beinbruch.

„Dann kommen wir wieder“, so Mahler weiter. 21 Punkte haben die Ellwanger gesammelt und gezeigt, dass sie in der Liga durchaus mithalten können. „Im vergangenen Jahr haben 17 Punkte gereicht, um in der Oberliga zu bleiben. Wir haben vier Punkte mehr und es ist noch nichts klar“, sagt Mahler. Die Saison der Ellwanger Volleyballerinnen ist für das Trainerteam um Michael Mahler und Rainer Liss schon jetzt ein Erfolg. Schließlich musste die Mannschaft, die aus zwei Teams (TV Bopfingen und TSV Ellwangen) zusammengewürfelt wurde, erst einmal zusammenwachsen. Nun geht es also in den Saisonendspurt. An diesem Samstag wartet zunächst das letzte Heimspiel der Saison. „Meine Volleyballerinnen sollen gegen Ludwigsburg noch einmal Spaß haben und die Atmosphäre genießen“, sagt Mahler und fügt an: „Dann werden wir sehen, was noch möglich ist.“ Dabei hoffen die Spielerinnen und auch die beiden Trainer auf ein großes Publikum in der Ellwanger Rundsporthalle. Ähnlich wie die Männer, die am Ende den Abstieg aus der Oberliga hinnehmen mussten. „Sehr Schade. Wir unterstützen uns, wenn es möglich ist, eigentlich immer gegenseitig. Aber ich bin mir sicher, dass sie wieder aufsteigen werden“, so Mahler weiter. Was das Personal für die kommenden Spiele angeht, kann der TSV aus dem Vollen schöpfen. Überhaupt haben die Ellwanger Virngrund-Ladies bislang - bis auf „ein oder zwei kleinere Ausnahmen“ - eine nahezu verletzungsfreie Saison hinter sich gebracht.

„Ohne Druck“ in die Spiele

Zwei Spiele haben die Virngrund-Ladies in der Oberliga nun also auf jeden Fall noch vor sich und diese werden sie ganz „ohne Druck“ angehen. „Man hat gesehen, das meine Mannschaft in manchen Spielen und Situationen zu nervös agiert hat und das nutzen die erfahrenen Teams in der Oberliga knallhart aus“, sagt Mahler. Für die Zukunft muss dem TSV nicht bange sein. „Wir haben eine junge Mannschaft, die wird aus dieser Saison die richtigen Lehren ziehen und daran wachsen“, sagt Mahler und fügt an: „Zudem haben wir eine gute Nachwuchsarbeit und werden vermutlich zur kommenden Saison ein oder zwei Spielerinnen aus der Jugend an die erste Mannschaft heranführen.“ Eine Verstärkung bekamen die Ellwanger schon während der Saison. Katja Hirschmiller kehrte nämlich bereits im Winter zu den Ellwangern zurück.