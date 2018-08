Die Ostalb Horse Tour besteht nun seit 2004. Das Springturnier in Rindelbach bot die Kulisse für die zweite Etappe der erfolgreichen Springserie. Am vergangenen Freitag fand die Jugend-Etappe der Ostalb Horse Tour statt.

Sieben Jugend-Teams sind in diesem Jahr am Start und kämpfen wie die Großen um eine möglichst gute Platzierung, um am Ende auf dem Siegertreppchen zu stehen. Erneut haben die Junioren dieselbe Anzahl an Stationen zu absolvieren wie die Großen. Auch sie müssen nach Jagstzell und Rindelbach in Essingen noch einmal an den Start.

Im Unterschied zu den Großen springen die Junioren über Hindernisse der Klasse A mit zweierlei Schwierigkeitsanforderungen. Nach den ersten beiden Teamreitern wird etwas erhöht für die anderen beiden Teamreiter. Aber erst der vierte und letzte Reiter entscheidet auch hier alles. Nach dem letzten Starter wird das Streichergebnis abgezogen und nun kann sich das Blatt schnell wenden.

Schon nach den ersten beiden Reitern lagen das Jugendteam Essingen und das Jugendteam Ipf- und Jagst-Zeitung vorn, als einzige mit bisher zwei fehlerfreien Runden. Am Ende, trotz der harten Aufholjagd der anderen Teams, hatte das Jugendteam Essingen die Nase vorn und siegte mit nur vier Fehlerpunkten vor dem Jugendteam Ipf- und Jagst-Zeitung mit acht Fehlerpunkten. Platz drei ging an das Jugendteam Reitsport Blank, das ebenfalls acht Fehlerpunkte hatte, aber etwas langsamer in der Gesamtzeit war, als die Zweitplatzierten. Platz vier an das Jugendteam PSK-Fördergruppe/Autohaus Funk.

Das Jugendteam XT Power erreichte Platz fünf. Das Jugendteam Köder und Partner Nürnberger Versicherung landete auf Platz sechs und Platz sieben ging an das Jugendteam Autohaus Funk.

Spannend bis zuletzt

Die Wettkämpfe waren spannend bis zuletzt und das Publikum fieberte mit jedem Reiter mit. Der bisherige Zwischenendstand sieht nun so aus: 1. Jugendteam Essingen mit 20 Punkten, 2. Jugendteam PSK Fördergruppe/Autohaus Funk mit 14 Punkten, 3. Jugendteam Ipf- und Jagst-Zeitung mit 13 Punkten, 3. Jugendteam Reitsport Blank mit 13 Punkten, 5. Jugendteam Autohaus Kaufmann mit zehn Punkten, 6. Jugendteam XT Power mit acht Punkten, 6. Jugendteam Köder + Partner Nürnberger Versicherung mit acht Punkten.

Gesamtsieger ist, wer nach allen drei Stationen die meisten Punkte hat. Noch ist alles offen, die Entscheidung fällt erst am Samstag, 15. und Sonntag, 16. September, dann in Essingen.