Mit einer neuen jungen Mannschaft geht es für die Bundesligakegler aus Rainau in die neue Saison. Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele empfangen die Schwabsberger dabei den Sportkegelverein Goldener Kranz Durach. Hierbei trifft man auf einen alten Weggefährten und Ausnahmeathleten Olaf Koberwitz. Am Samstag ab 14 Uhr rollen die Kugeln auf den KC-Bahnen in Schwabsberg, während gleichzeitig auf dem Parkplatz knusprige Hähnchen auf ihre Abnehmer warten.

Eine neu formierte Mannschaft um Mannschaftskapitän Stephan Drexler stellt sich den kommenden Aufgaben. Mit Drexler kamen Daniel Beier und Daniel Süss vom Absteiger ASV 1860 Neumarkt, sowie Michael Schlosser vom SKC Bächingen, Johannes Arnold vom TSV Lauf, Stefan Zürn vom SKC Gaisbach und Tim Brachtel vom TSV Denkendorf nach Schwabsberg. Mit Tim Brachtel konnte ein Goldjunge nach Schwabsberg geholt werden (im Mai holte er mit der Mannschaft U 18 die Goldmedaille), dessen persönliche Bestleistung bei 679 liegt. Auch seine Mitstreiter können beachtliche Bestleistungen nachweisen, Stephan Drexler (657), Daniel Beier (654), Daniel Süss (652), Michael Schlosser (644), Johannes Arnold (648) und Stefan Zürn (622).

Weitere Vorbereitungsspiele sind am 25. August in Thal und am 31. August in Bächingen geplant. Den Saisonauftakt bestreiten die Schwabsberger dann am 14. September beim mehrmaligen Deutschen Meister SKV Rot Weiß Zerbst 1999.