Alles neu, aber gleich doppelt erfolgreich: Elks mit furiosem Auftakt

Die Elks gewinnen in der neuen Liga, in der neuen Saison auf dem neuen Spielfeld gleich beide Spiele. Gegen die Augsburg Gators konnten die Baseballer der Virngrund Elks sich in zwei hochspannenden und hochklassigen Spielen mit 4:1 und 5:4 durchsetzen und sichert sich somit kurzzeitig den ersten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Süd.

Zehn Stunden, so viel Zeit verbrachte der durchschnittliche Baseballspieler am vergangenen Sonntag bei sonnigem Wetter auf dem Baseballplatz. Um 8.30 Uhr ging es für die Spieler mit Schnelltests los – eine Bedingung, um überhaupt in den Ligabetrieb starten zu können. Die Möglichkeit alle Spieler auf einmal direkt vor Ort zu testen wurde durch den neuen Premium-Partner Kicherer tatkräftig unterstützt, der sowohl die Tests als auch zur Abnahme befugtes Personal zur Verfügung stellte.

Das offizielle Programm an diesem mit Spannung erwarteten ersten Spieltag für die Elks in der 2. Bundesliga startete um 11.45 Uhr mit Reden des TSV Vorstand Günther Haas, gefolgt von Oberbürgermeister Michael Dambacher, der sich auch diesen besonderen Tag für die Elks nicht entgehen lassen wollte. Danach sprach sogar noch der Vorstand des Baden-Württembergischen Baseballverbands, der selbst auch über seine Vergangenheit bei den Elks berichten konnte. Michael Dambacher durfte an diesem Tag den traditionellen „First Pitch“ ausführen, bevor dann die Baseballspieler das Feld übernahmen und dies in erstaunlicher Art und Weise zu einem ganz besonderen Nachmittag machen sollten. 200 Zuschauer sahen zwei hoch interessante, knappe Spiele. Insbesondere sollten die Zuschauer „belohnt“ werden, die tatsächlich vom Anfang bis zum spektakulären Ende dabei waren. Sieben der insgesamt neun Punkte der Ellwangen Elks wurden nämlich im 1. und im 14. Inning des Tages erzielt.

Spiel 1:

Im ersten Inning erzielten die Elks drei Punkte, zeitgleich dominierte Konstantin Schiele die Offensive der Augsburger, sodass dieser gelungene Start mit 4:1 nur noch minimal beeinflusst wurde und am Ende ein erster souveräner Sieg für die Elks feststand. Aufgrund der Defensivleistungen beider Teams wurde das Spiel in rekordverdächtiger Kürze von 1:45 Stunde beendet.

In einer kurzen Mittagspause konnte man die neue TSV Hymne hören, sich am Cateringstand stärken oder ein kühles Getränk zu sich nehmen. Zusätzlich hielten Andreas Hunke und Armin Saur mit Musik und Moderation über beide Spiele und Pausen hinweg die Menge dauerhaft in positiver Stimmung.

Spiel 2:

Das zweite Spiel sollte für die Fans doch noch etwas nervenaufreibender werden. Hier war es nämlich Augsburg, das mit drei Punkten am Anfang des Spiels die Führung übernehmen konnten. Erst gegen Ende des Spiels kamen die Elks zu Punkten. Johannes Jakob hielt nach Leopold Behr, als Pitcher, die Gators weiterhin in Schach. Am Ende stand ein 5:4 für die Elks auf dem Papier – vier spektakuläre Punkte, die im letzten Inning erzielt werden konnten, sollten den Tag für alle beteiligten abrunden. Insgesamt auch einer überragenden Teamleistung geschuldet, egal ob als DH, bei gelungenen Defensivplays, gekonnten Bunts in der Offensive, weiten Schlägen oder schlauen At-Bats. Am Schluss konnte die Gesamtheit dieser Dinge den Druck genügend erhöhen, um das Spiel doch noch beeindruckend zu wenden.

Ausblick:

Das Bundesligateam der Elks hat dieses Jahr, bis Oktober, noch fünf weitere Heimspiele. Für die Elks geht es nächstes Wochenende in ein Testspiel gegen Ansbach. Das nächste Heimspiel in der 2. Bundesliga ist am 27. Juni gegen Mannheim.