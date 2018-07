Alles muss raus: Ab Montag purzeln die Preise

2004 abgeschafft, lebt er immer noch: der Sommerschlussverkauf, der am Montag, 30. Juli, startet. Für den Aalener Einzelhandel sei dieser ein wichtiger Termin, sagte der Citymanager Reinhard Skusa, beim Pressegespräch am Montag in den Räumen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv. Er sei ein hervorragendes Instrument, um die Lager zu räumen und Platz für die neue Herbst- und Winterware zu schaffen. Für den Kunden sei der Schlussverkauf nach wie vor ein tolles Angebot, hochwertige Einzelstücke zu erwerben, auf die die Händler kräftige Preisnachlässe geben.

14 Jahre ist es her, dass der Gesetzgeber die festen Schlussverkäufe abgeschafft hat. Trotzdem sei es klasse, dass in Aalen die Tradition weiterlebt und auch gepflegt wird, sagt Florian Friedel, Inhaber von Saturn Herrenmode. Während in anderen Städten in der Region auf Schlussverkäufe verzichtet werde, sei der Zusammenschluss der Einzelhändler in der Kreisstadt phänomenal, sagt Alfred Krauss, Inhaber vom Bettenhaus Krauss.

Rabattaktionen in den Geschäften locken bereits seit Wochen die Kunden an. Doch am Montag purzeln die Preise nochmals richtig. Bis zu 50 Prozent gibt es auf die Ware, sagt Friedel. Darüber, dass der Sommerschlussverkauf gut verlaufen wird, sind sich die Akteure sicher. „Das Wetter stimmt und es ist Urlaubszeit.“

Anders als in den Vorjahren geht der Sommerschlussverkauf nur zwei Wochen und dauert bis zum 11. August. Unter anderem deshalb, weil die Saison in diesem Jahr angesichts der mediterranen Temperaturen für die Händler laut Skusa sehr gut gewesen sei.