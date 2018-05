Alles möglich in Aixheim

Die SG Hofen/Hüttlingen hat am Samstag im Hinspiel der ersten Relegationsrunde zur Handball-Landesliga 24:24-unentschieden gespielt und muss nun in Aixheim gewinnen, um die zweite Runde zu erreichen. Bereits vor dem Spiel merkte man der Mannschaft an, dass dieses Spiel kein gewöhnliches werden sollte.

Nachdem man sich mit einer starken Rückrunde für die Relegation qualifizieren konnte, war jeder in der Mannschaft motiviert, den nächsten Schritt zu machen. Die Anfangsphase der SG war durch Nervosität und viele einfache Fehler geprägt. Neben zu vielen technischen Fehlern bemängelten die Trainer vor allem die mangelhafte Chancenauswertung. Dennoch gelang es sich zunächst auf 7:4 abzusetzen. Dies half jedoch nicht, die Nervosität endgültig abzulegen. Der TV Aixheim kam zurück ins Spiel und konnte kurz vor der Halbzeit sogar erstmals in Führung gehen. Beim Stand von 12:12 wurden dann die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein extrem enges Spiel, in der sich keine der Mannschaften auf mehr als zwei Tore absetzen konnte. Kurz vor Schluss ging die SG nochmals in Führung, doch mit der Schlusssirene traf der TV Aixheim zum Endstand von 24:24. Trainer und Spieler waren unzufrieden mit der eigenen Leistung, da deutlich mehr möglich gewesen wäre. Dennoch weiß man auch, dass man für das Rückspiel alle Möglichkeiten hat. Am Donnerstag gilt es daher, die Nervosität endgültig abzulegen und sich nicht von der harzfreien Halle in Aixheim aus dem Konzept bringen zu lassen.

Wenn im Rückspiel das Potenzial wieder ausgeschöpft werden kann, ist jedenfalls alles möglich. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Sporthalle Aldingen. Die Mannschaft hofft, dass am Feiertag zahlreiche Anhänger den Weg nach Aixheim finden, um das Team bei dieser wichtigen Partie zu unterstützen, weshalb ein Fanbus eingesetzt wird. Treffpunkt ist am Donnerstag, bereits um 11 Uhr am Kappelbergparkplatz in Hofen. Anmeldung unter info@sg2h.de.