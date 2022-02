Alles hat gepasst: Damen der SG Hofen/Hüttlingen gewinnen auswärts

Voller Freude nahmen die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen vergangenen Sonntag aus dem Match endlich zwei Punkte von Neckarsulm mit nach Hause. Nach positiv starker Leistung betrug der Endstand der grün-roten Damenmannschaft gegen die Zwölftplatzierte Sport-Union Neckarsulm ein solides 31:26.

Trainer Oppold und Ilg gingen mehr als zufrieden aus dem Spiel, wissend einen Rang auf der Württembergligatabelle nach oben gestiegen zu sein. Den achten und neunten Platz teilt sich aktuell die SG2H und die HC Schmiden/Oeffingen mit 13 Pluspunkten. Mit der Rumpftruppe angereist, jedoch mit starker Hilfe, Anna Rieger aus Damen 2, hatten sie zwei Auswechselspieler. Unbeirrt und wissend, Leistung bringen zu müssen, begannen die SG Mädels die Partie. Am Ende verließ Hofen/Hüttlingen mit einem 31:26 und freudiger Miene das Feld. Gespannt und mit Feuer in den Augen warten die Damen auf das nächste Spiel am kommenden Samstag um 16.20 Uhr in der Limeshalle gegen den Siebtplatzierten SV Remshalden.