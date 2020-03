Neresheim-Dorfmerkingen (jsc) - An Samstag (14 Uhr), treffen die Sportfreunde Dorfmerkingen (9. Platz, 27 Punkte) in der Röser Arena auf den Tabellenletzten, SV Sandhausen II (18., 12). Der Tabellensituation nach sollte dies eine klare Angelegenheit für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle werden.

Doch aufgepasst, heißt es im Lager der Sportfreunde. Bei den Gästen aus Sandhausen handelt es sich um ein blutjunges Team, die alle im Sandhauser Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurden, teilweise mit den Profis mittrainieren und sich allesamt Hoffnungen auf eine Profilaufbahn machen.

Zuletzt haben sich die Mannen um Trainer Frank Löning durch konstante Aufstellung deutlich gefestigt als noch in der Vorrunde. Aufhorchen haben die morgigen Gäste schon beim letzten 1:4-Auswärtssieg in Ravensburg lassen. Jedoch der sensationelle Heimsieg vergangenes Wochenende gegen den Titelaspiranten Stuttgarter Kickers (2:0 Sieg) sollte Warnung genug für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle sein. In einer Videokonferenz der Oberligavereine mit den Verantwortlichen des württembergischen Fußballverbandes haben sich die Vereine der Oberliga dahin geeinigt, den Spielbetrieb unter den Voraussetzungen, nicht mehr als 999 Zuschauer zuzulassen, durchzuführen. Über diese Entscheidung ist man im Lager der Sportfreunde froh und nun gilt es, den Schwung durch den 1:2 Auswärtssieg vom vergangenen Wochenende auszunutzen.

Alle Spieler stehen dem Dorfmerkinger Übungsleiter zur Verfügung und der Konkurrenzkampf ist größer geworden. Den Heimvorteil gilt es nun am morgigen Samstag zu nutzen, um sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen.

Die Trainingswoche bei den Sportfreunden lief gut bei angespannter Stimmung, jedoch voller Vorfreude auf das morgige Spiel. Ob Trainer Dietterle mit derselben Anfangsformation wie gegen Bissingen startet ist völlig offen. Hierüber entscheiden, so Trainer Dietterle, die letzten Trainingseindrücke. Eine spannende Heimpartie erwartet die Fans der Sportfreunde Dorfmerkingen in der Röser Arena.