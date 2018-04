Alles auf Anfang in Crailsheim

Die packende Halbfinalserie in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga ProA zwischen den Crailsheim Merlins und den RÖMERSTROM Gladiators Trier geht weiter. An diesem Freitag um 19.30 Uhr heißt es in der Arena Hohenlohe: Alles auf Anfang – fast! Mit dem 103:90-Erfolg in der Arena Trier haben die Merlins die Playoff-Serie gegen den Tabellensechsten der Hauptrunde wieder ausgeglichen. Beide Teams haben nun damit die Aufgabe vor sich, zwei Spiele zu gewinnen, um den Traum vom Bundesliga-Aufstieg zu realisieren.