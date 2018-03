Alleinstellungsmerkmal: Wir können alles

Um sich aus dem Gros an perfekten A-cappella-Formationen hervorzuheben, braucht es ein Alleinstellungsmerkmal. Dass sie eins haben, das bewiesen die vier Jungs von Maybebop am Donnerstagabend in der Aalener Stadthalle – Vielseitigkeit. Von Rage against the machine bis zu mittelalterlichen Volksliedern: Maybebop sind nicht irgendeine A-cappella-Gruppe, sie können alles. Das Publikum wollte nach zweieinhalb Stunden gar nicht mehr aufhören mit applaudieren.

Verkehrte Welt: „Ich leide solche Qualen, hier bei euch in Aalen.“ Dass man für so einen Satz auf der Bühne der Aalener Stadthalle auch noch Applaus bekommt, das an sich ist schon verwunderlich. Das sich dabei das Publikum auch noch ausschüttet vor Lachen, umso mehr. Denn, und das ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Band aus Hannover: Das Publikum darf mitgestalten.

Wie passen Ohrenschmalz und Winterreifen in ein Lied?

Das funktioniert so: Die Zuschauer rufen fünf Begriffe und den gewünschten Musikstil Richtung Bühne, und Oliver Gies (Bariton), Sebastian Schröder (Bass) Lukas Teske (Tenor, Beatbox) und Jan Bürger (Countertenor) machen was draus. Im Falle des Auftritts in Aalen waren das folgende Themen: Regierungsbildung, Winterreifen, Schwangerschaftstest, Frost und Ohrenschmalz – und das alles als Techno. Keine einfache Aufgabe. Die aber lösten die vier mit Bravour. Oliver Gies zimmerte sich einen waghalsigen Text zusammen, stellte sich ganz nebenbei einen positiven Schwangerschaftstest aus und litt, siehe oben, Qualen.

Ganz im Gegenteil zum Publikum in der nahezu ausverkauften Halle. Spulen wir zurück zum Anfang: In blaues Licht getaucht summt Jan Bürger verträumt den Aalenern was vor. Nach und nach steigen die anderen mit ein und unterhalten die Zuhörer mit außergewöhnlichem Pop, Jazz, Scat – was auch immer. Und auch die Texte sind nicht ohne, gesellschaftskritisch könnte man das überschreiben: „Zu Hause ist da, wo das WLan sich ganz von allein verbindet.“ Wie wahr. Oder, deutlich später im Programm, das Stück „Platzhalter“, ein waschechter Rap: „Wir checken jeden Style, Ihr seid Langlauf im Harz, wir sind Ski alpin“, protzen sie, um im Refrain den Wunsch „Hier bitte Bandname einfügen“ zu skandieren, „merkt euch unsren Namen“.

Die Zuhörer erfahren von den vier durch und durch sympathischen Jungs so einiges: über Fahrverbote für Euro-5-Dieselloks, über gescheiterte Youtube-Stars, den früheren Stellenwert der Tagesschau, über falsche Götter („Schiri eleison, Schiri, erbarme dich“). Statt einer Hostie holten sich die vier das neue IPhone ab. Manchmal gewagt, aber immer perfekt intoniert und arrangiert.

Über 100 Konzerte im Jahr, aber noch nie in Aalen

Gut 100 Konzerte geben Maybebop im Jahr, bringen in kürzesten Abschnitten CDs und DVDs auf den Markt – und das, in wechselnder Besetzung, seit 16 Jahren. Da sammelt sich so einiges an an Musikwissen. Um das auf die Schnelle wieder loszuwerden, dafür gibt’s Medleys. Und was für welche: 17 Titel in vier Minuten, Maybebop nennen das Stück „Evolution of Revolution“: Nicole und Rage against the machine, Tracy Chapman und Udo Lindenberg, U2 und Nena, P!nk und Udo Jürgens, Bob Marley und Pink Floyd. Kaum zu glauben, was sich alles in so kurzer Zeit kombinieren, zitieren und interpretieren lässt – wenn man die richtigen, hervorragend ausgebildeten Stimmen dafür hat. Und die hat Maybebop, unterstützt von allem, was Mikrofon- und Beschallungstechnik hergeben. Angst vor der A-cappella-Polizei mussten Maybebop nach einem locker-flockigem, manchmal albernen, aber immer anspruchsvollen Abend trotz Flöte (am Anfang) und eingespielten Streichern (in der Zugabe) nicht haben. Vor dieser Geigen-Zugabe setzten sie noch ein Medley, diesmal 19 aktuelle Titel in dreieinhalb Minuten, von „No Roots“ bis Ed Sheerans „Shape of you“. Es folgte minutenlanger Beifall und ein Korrektur von Sänger Gies (der mit den Qualen): „Ich würde gerne wieder in Aalen spielen.“ Darf er.