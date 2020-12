Alle Unfälle im Überblick

Aalen: Auf der Ulmer Straße rutschte gegen 7 Uhr eine 19-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Auto auf schneeglatter Straße gegen eine Mauer. Gesamtschaden: rund 2000 Euro.

Abtsgmünd: Auf der L1073 kam ein 24-jähriger Autofahrer gegen 7.25 Uhr kurz nach Ortsausgang Pommertsweiler bei Schneeglätte ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen den entgegenkommenden Wagen eines 63-Jährigen, der in die Leitplanke gedrückt wurde. Der Sachschaden hier: circa 5500 Euro.

Abtsgmünd: Ein 54-jähriger Kia-Fahrer schlitterte etwas später, gegen 9 Uhr, beim Befahren der B19 in Fahrtrichtung Abtsgmünd auf Höhe der Abzweigung L1073 nach rechts von der Fahrbahn und touchierte mit seinem Wagen die Leitplanke. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Schaden: 4100 Euro.

Ellwangen: Im Einmündungsbereich Dr.-Adolf-Schneider-Straße/Benedikt-Wagner-Straße konnte ein 45-jähriger VW-Lenker gegen 6.45 Uhr auf schneeglatter Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Renault eines 73-Jährigen zusammen. Sachschaden: etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Kurz zuvor hatte es schon einmal in diesem Bereich gescheppert. Beim Abbiegen von der Benedikt-Wagner-Straße in die Alfred-Krupp-Straße war ein 21-jähriger VW-Fahrer gegen 6.15 Uhr mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammengestoßen. Schaden: 3000 Euro.

Ellwangen: Im Einmündungsbereich Quandtstraße/Daimlerstraße rutschte gegen 8 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto in einen Omnibus, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 20 000 Euro.

Hüttlingen: Starke Behinderungen ergaben sich am Dienstagmorgen über mehrere Stunden auf der B29, aufgrund eines Unfalles, der sich gegen 5.30 Uhr auf Höhe Hüttlingen ereignet hatte. Ein 23-Jähriger war hier mit einem Sattelzug ins Schleudern geraten und mit dem Mercedes Vito eines 42-Jährigen zusammengestoßen. Der Mercedes wurde dabei von der Fahrbahn gestoßen. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 20 000 Euro beziffert.

Oberkochen: Leichte Verletzungen zog sich eine 31-Jährige bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen zu. Gegen 4.45 Uhr war die Frau mit ihrem Opel auf der B19 zwischen Königsbronn und Oberkochen unterwegs, wo sie auf schneeglatter Fahrbahn mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw rutschte eine Böschung hinab und überschlug sich, ehe er rund zehn Meter weiter auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Am Fahrzeug der 31-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Westhausen: Auch in Westhausen wurde ein Mensch bei einem Glätteunfall verletzt. Ein 44-Jähriger war hier gegen 7 Uhr mit seinem Audi in Richtung Rainau unterwegs. Dabei geriet er aufgrund der Schneeglätte ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem Passat einer 55-Jährigen zusammenstieß. In der Folge kam es noch zu einer weiteren Kollision mit dem nachfolgenden 48-jährigen Fahrer eines VW Lupo. Der 44-Jährige zog sich laut Polizei vermutlich nur leichte Verletzungen zu, musste aber mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro. Der Audi sowie Passat mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.