Alle sind vernetzt: Das Erfinden und Gründen kennt keine Stadt- oder Landesgrenzen

2014 spätestens wissen wir dank der TV-Serie „Die Höhle der Löwen“, dass in Deutschlands Kellern, Garagen, auf Dachböden oder vielleicht sogar am Esstisch, eifrig getüftelt wird. Hier präsentieren in regelmäßigen Abständen fleißige Bastler ihre Erfindungen und hoffen auf einen Investor, der ihnen zum Durchbruch verhilft – häufig mit Erfolg.

Eine (noch) fremde Welt

Sie pitchen. Sie pitchen aber nicht nur im TV. Sie pitchen auch in Aalen, in Schwäbisch Gmünd oder in Heidenheim. Im INNO-Z, im In:it oder dem Doc33 haben sie sich angesiedelt, die Start-ups. Die Tüftler sind mitten unter uns, fast unbemerkt, für viele gar nicht greifbar, in der Gesellschaft offenbar nicht angekommen. Andere Welt. In diese Welt tauchen wir fortan immer wieder ein. Im Zuge von Wirtschaft Ostalb haben wir uns mit so manchem Gründer und mancher Gründerin unterhalten, haben die unterschiedlichen Geschäftsideen kennengelernt und durften eintauchen in die Gründerszene, die gespickt ist mit Aalenern, Gmündern und Heidenheimern – kurzum: mit Ostwürttembergern, die wir doch alle sind. Eine Szene mit einem ganz eigenen Spirit. Menschen, die viel riskiert haben und weiter riskieren, Menschen, die vielleicht die Unternehmen von morgen führen werden, die vielleicht jetzt schon die Idee für den Zeitpunkt X in der Zukunft entwickelt haben.

Per remote ist Vieles möglich

Da gibt es Unternehmen, die in Aalen, Schwäbisch Gmünd oder Heidenheim angesiedelt sind, dessen Gründer aber von Barcelona, Berlin oder München aus an den Projekten per remote arbeiten – problemlos. Hier ist man vernetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Grenzen kennt Wirtschaft Ostalb ebenfalls nicht, wir schauen auch in die Nachbarstädte- und gemeinden. Wir schauen dorthin, wohin uns die Start-ups der Region führen. Vor allem aber präsentieren wir eines: die Menschen dahinter.