Alle jagen Schwabsberg-Buch

In der Fußball-Kreisliga A steigt der vorletzte Spieltag vor der Winterpause. Dass am Totensonntag die alljährliche Spielruhe herrscht, wird die Teams nicht davon abhalten, bereits am Samstagnachmittag entschlossen um Punkte zu kämpfen und den Spitzenteams auf den Fersen zu bleiben.

Kreisliga A I: Zum Hinrundenfinale empfängt die SGM Hohenstadt/Untergröningen (14./11 Punkte) den FC Bargau II (16./11) und muss gegen den Tabellenletzten zwingend dreifach punkten, um die eigene Ausgangslage im Abstiegskampf zu verbessern. Mitkonkurrent TSV Essingen II (15./11) steht beim TSV Böbingen (8./19) eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe bevor.

Kreisliga A II: An der Spitze zieht die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./35) und empfängt mit dem SV DJK Stödtlen (11./19) einen potenziellen, aber wohl vorzeitig gescheiterten Verfolger. Stödtlen blieb viermal nacheinander sieglos und ist in der zu Ende gehenden Hinrunde hinter den eigens gesteckten Erwartungen zurückgeblieben wie auch der SSV Aalen (10./19) sowie der TV Bopfingen (12./19), die sich im direkten Duell gegenüberstehen. Dem Trio ist es immerhin gelungen, sich ein vermeintlich sicheres Sechs Punkte-Polster zur Abstiegszone zu verschaffen. In die Rolle des Schwabsberg-Jägers sind vier andere Mannschaften geschlüpft. Der Vorjahresfünfte TSV Hüttlingen (2./29) hat sich im bisherigen Saisonverlauf beständig gesteigert und durch den jüngsten 2:1-Erfolg gegen Mitkonkurrent Eigenzell erstmals Rang zwei eingenommen. Für das Hüttlinger Gastspiel beim abstiegsbedrohten SV Ebnat sind die Rollen daher eindeutig verteilt. Immer besser ins Rollen kommt auch die ligaweit beste Offensive des VfB Tannhausen (3./28), der sich auch vom Aufsteiger TSG Abtsgmünd (8./20) nicht ausbremsen lassen will. Erstmals aus den Top Drei gerutscht ist die DJK SV Eigenzell (5./27), will nun aber gegen den SV Pfahlheim (7./23) in die Erfolgsspur zurückfinden.

Als relativ äußerst ausgeglichen lässt sich die Ausgangslage im Abstiegskampf beschreiben, fünf Mannschaften liegen beinahe gleichauf. Ebenso wie es Ebnat (14./13) gegen Hüttlingen tut, hofft auch der TSV Adelmannsfelden (15./12) gegen die SGM Union Wasseralfingen (9./20) auf einen dringend benötigten Überraschungserfolg. Knapp am rettenden Ufer rangiert derzeit der TSV Westhausen (13./14), den gegen den FC Schloßberg (17./11) das nächste Sechs Punkte-Spiel bevorsteht. Die Schloßberger, am kommenden Wochenende spielfrei, würden zum Jahresabschluss nur allzu gerne die rote Laterne loswerden. Leidtragender in diesem Falle wäre zumindest für eine Woche der VfB Ellenberg (16./12), der zum Zuschauen verdammt ist.

Kreisliga A III: Nach dem jüngsten Rückschlag in Gussenstadt sollte die SGM Königsbronn/Oberkochen (12./14) im Heimspiel gegen Tabellennachbar TKSV Giengen (11./15) wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um den Vorsprung zur Abstiegszone zu vergrößern.