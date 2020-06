Alle Explorhino-Experimente unserer Serie auf einen Klick

Es ist soweit: Nach den Pfingstferien soll in Baden-Württemberg nach den Pfingsferien für alle Schüler wieder mehr Unterricht in den Schulen stattfinden. Diese Präsenzzeit wird mit Homeschooling in einem wechselnden System kombiniert. Dennoch kehrt damit in viele Familien wieder mehr Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie ein.

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino hat Schwäbische.de in den vergangenen zwölf Wochen jeweils zwei spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vorgestellt. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Serie nun enden zu lassen, da Ihr in der Schule wieder viel zu tun haben werdet.

Falls Ihr dennoch Lust habt, weiter zuhause zu experimentieren, haben wir für Euch alle Experimente aus den vergangenen Wochen auf einen Blick zusammengefasst. Vom Loch in der Hand bis zum Vulkanausbruch war alles dabei. Wir haben zusammen gebastelt, gezaubert und haben verschiedenste naturwissenschaftliche Phänomene für Euch erklärt. Die Materialien für die Versuche habt Ihr sicher zuhause. Viel Spaß mit allen Experimenten auf einen Klick.

Experiment 1: Loch in der Hand

Wir standen am Anfang der Corona-Pandemie und in den Supermärkten war das Toilettenpapier häufig ausverkauft. Ausgerechnet eine solche Rolle brauchten wir für unser Experiment. Nicht die Blätter, ab die Pappe auf die sie gerollt werden. Mit dieser konntest Du ganz leicht dein Gehirn austricksen und ein Loch in deine Hand zaubern.

Diese Frau dürfte sich wundern, was sie auf ihrer flachen Hand sieht. (Foto: explorhino)

Experiment 2: Der Kletterkäfer

Hier stand das Basteln im Vordergrund. Wer Angst vor lebenden Insekten hat, kann diese mit dem eigens gebastelten „Kletterkäfer“ vielleicht verlieren. Am Ende kannst Du Deinen Käfer bis zur Decke krabbeln lassen.

So soll der fertige Kletterkäfer aussehen. (Foto: Explorhino)

Experiment 3: Frühling

Die Tage wurden wieder länger und es wurde deutlich wärmer. Der Frühling war da. Passend zur Jahreszeit sprießten draußen die Blumen in den unterschiedlichsten Farben aus dem Boden. Wir haben Dir einen Trick gezeigt, wie Du weiße Blüten sogar in mehreren Farben erstrahlen lassen kannst.

Das brauchst Du, um weiße Blüten zu färben. (Foto: Explorhino)

Experiment 4: Teekochen

Hast Du Dich schon gefragt, warum man beim Teekochen den Teebeutel erst mit heißem Wasser übergießt? Danach lassen wir den Tee solange stehen, bis er endlich so abgekühlt ist, dass wir ihn trinken können. Warum nimmt man nicht gleich kaltes Wasser, um Tee zu machen?

Kannst Du sagen, welches Wasser die höchste Temperatur besitzt? (Foto: Explorhino)

Experiment 5: Magie

Wenn wir etwas an der Wand befestigen wollen, brauchen wir Reißzwecken oder Klebstoff. Mit diesem Experiment haben wir Dir gezeigt, wie Du eine Plastiktüte ganz ohne Klebstoff an deine Wand hängen kannst. Das Einzige Hilfsmittel dafür war eine Wollsocke. Doch pass auf: Am Ende könnten Dir die Haare zu Berge stehen.

Zack: Die Tüte klebt an der Wand - scheinbar einfach so. (Foto: Explorhino)

Experiment 6: Bärenstarker Ballon

Mit einem starken Atem kannst Du einen Luftballon aufblasen und ihn gleichzeitig zum Bodybuilder machen. Meinst Du, Du kannst mit deinem Ballon beispielsweise eine leere Tasse anheben? Probiere es aus, wir helfen Dir dabei.

Warum ist Dein Ballon so stark? (Foto: Explorhino)

Experiment 7: Das gläserne Konzert

Die Musikschule war dicht und auch die professionellen Musiker hat die Corona-Krise stark getroffen - Konzerte Fehlanzeige. Doch mit diesem Experiment haben wir den musikalisch Begabten unter Euch gezeigt, wie Ihr zuhause für Eure Eltern ein Konzert geben könnt, ganz ohne Musikinstrumente. Vorausgesetzt, Eure Eltern haben Euch ihre Weingläser zur Verfügung gestellt.

Für das Konzert musst Du Deine Eltern nach ihren Weingläsern fragen. (Foto: Explorhino)

Experiment 8: Flaschengeist

Aladin und die Wunderlampe kennst Du bestimmt. In dem Märchen erfüllt der Flaschengeist Genie demjenigen drei Wünsche, der an der Lampe reibt. Damals haben wir Dir gezeigt, dass es einen Flaschengeist möglicherweise tatsächlich gibt.

Warum bläst sich der Luftballon in der Schüssel mit heißem Wasser auf? (Foto: Explorhino)

Experiment 9: Die Papptaschenlampe

Hier stand ebenfalls das Basteln im Vordergrund. Gemeinsam haben wir uns eine Taschenlampe aus Pappe gebaut, mit der Du eine eigene Zeichnung vor schwarzem Hintergrund wieder sichtbar machen konntest. Auf den Bau einer echten Taschenlampe haben wir verzichtet, da Du nicht einfach so zuhause mit elektrischem Strom hantieren solltest. Sicherheit geht vor.

Diese Taschenlampe funktioniert ganz ohne Strom. (Foto: Explorhino)

Experiment 10: Regenbogen

Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, kannst Du draußen einen Regenbogen sehen. Der Legende nach ist am Ende jeden Regenbogens ein Goldtopf versteckt. Gut, dass wir damals zusammen einen Regenbogen hergestellt haben. Dann kannst Du ja mal schauen, ob Du einen Schatz findest.

Sieht toll aus. Hat aber doch kein Ende, wo der Schatz versteckt sein könnte - leider. (Foto: Explorhino)

Experiment 11: Propellerflieger

Gelber Löwenzahn hat sich vor wenigen Wochen wieder überall auf den Wiesen verbreitet. Doch wie macht er das eigentlich so schnell - und vor allem so weit? Viele Pflanzen haben Samen, die besonders gut fliegen können, dank ihres Propellers.

Bastel Dir deinen eigenen Propellerflieger. (Foto: explorhino)

So ein kühles Eis in der warmen Sonne ist eine feine Sache. Schnell in die Gefriertruhe gegriffen und das Lieblingseis herausgeholt – so einfach ist das heutzutage. Früher, als es noch keinen Strom oder Gefriertruhen gab, mussten sich die Menschen anders behelfen. So haben bereits die Römer in der Antike Fruchteis hergestellt.

Gefroren ohne Kühltruhe. Wie geht das? (Foto: explorhino)

Experiment 13: Sonnige Zeit

Auch mit diesem Experiment haben wir mit Dir einen Blick auf die Zeit Strom und Internet geworfen. Im frühen 15. Jahrhundert wurden die ersten tragbaren Uhren entwickelt. Damals waren es noch Taschenuhren, erst knapp vier Jahrhunderte später kam die Armbanduhr. Doch wie wussten die Menschen davor, wie spät es war? Sie richteten sich nach der Sonne. Mit ihrer Hilfe kannst auch Du Deine eigene Uhr entwerfen.

Wie genau kannst Du Deine Uhr stellen? (Foto: explorhino)

Experiment 14: Kirchenglocken

Zwischenzeitlich durften während der Corona-Pandemie keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Passend zu dem Termin als das wieder erlaubt wurde, haben wir mit Dir die Kirchenglocken läuten lassen - bei Dir zuhause.

Damit kannst Du Kirchenglocken in deinem Ohr läuten lassen. (Foto: explorhino)

Experiment 15: Knick in der Optik

Um unsere Umwelt wahrzunehmen, haben wir fünf Sinne. Mit diesem Experiment haben wir unseren Sehsinn getestet. Über unsere Augen nehmen wir einen Großteil der Welt wahr. Doch können wir ihnen immer trauen?

Sind die rechten beiden Strohhalme wirklich geknickt? (Foto: explorhino)

Experiment 16: Coole Kunst

Wie Du sicherlich weißt, sind Eiswürfel farblos. Damals haben wir mit Dir allerdings ein buntes Eismännchen gebaut. Ganz wichtig: Das wird kein Eiswürfel, mit dem Du Getränke kühlen kannst oder in den Mund nehmen solltest. Sieh Deine Skulptur als cooles Kunstwerk.

Für das Experiment kannst Du jede Beliebige Form benutzen. (Foto: explorhino)

Experiment 17: Löchrige Münze

Hier haben wir mal wieder ein wenig gezaubert. Aber selbstverständliche haben wir Dir auch den Trick erklärt, mit dem Du eine Murmel scheinbar durch eine Münze schießen kannst.

Wie hat es die Murmel an der Münze vorbeigeschafft? (Foto: explorhino)

Experiment 18: Turboboot

„Volle Kraft voraus“ heißt es vor wenigen Wochen. Denn mit diesem Experiment wirst Du zum Kapitän Deines eigenen Turbobootes – in Miniaturform selbstverständlic

Mit dem Zahnstocher versorgst Du den „Motor“ mit Spülmittel. (Foto: explorhino)

Experiment 19: Abkühlung

Ja, der Sommer kommt so langsam. Deshalb haben wir gedacht, wir erklären Dir schonmal, warum wir schwitzen, wenn es warm ist. Entscheidend ist die Feuchtigkeit auf der Haut. Auch bei unserem Experiment sorgte Nässe für Abkühlung.

In welchem Marmeladenglas ist das Wasser an Ende am kühlsten? (Foto: explorhino)

Experiment 20: Aufgeladen

Das war ein Folgeexperiment zu dem mit der Wollsocke und der Plastiktüte. Auch hier haben wir statische Aufladung genutzt, um einen Wasserstrahl abzulenken. Mit der Erklärung des Phänomens konntest Du hoffentlich im Physikunterricht punkten oder wirst es in Zukunft tun.

Warum kannst Du mit Deinem Kamm diesen Wasserstrahl einfach ablenken? (Foto: explorhino)

Experiment 21: Süßer Zauber

Einige Male haben wir uns während der Serie als Künstler versucht. Das war auch bei diesem Experiment der Fall. Hier hofften wir auf die Mithilfe der Natur. Denn beim süßen Zauber ließen wir Zucker über unseren Teller wandern - ohne ihn anzufassen. Um den Effekt nachzuvollziehen, färbten wir die Würfel ein und erhielten ein beeindruckendes Bild.

Am Ende unseres Experiments haben wir ein beeindruckendes Bild. (Foto: Fotos: explorhino)

Experiment 22: Isaac Newton

Bei einer Serie mit Experimenten darf der Name von einem der wichtigsten Wissenschaftler der Geschichte nicht fehlen. Isaac Newton lebte im 17. und 18. Jahrhundert. In der Physik werden zahlreiche Phänomene mit seinen Formeln beschrieben. Auch dieses Experiment geht auf seine Forschungen zurück, denn wir mischten eine sogenannte nichtnewtonsche Flüssigkeit. Das bedeutet, dass diese fester wird, wenn Du sie stark belastest.

Fest oder flüssig. Das ist bei diesem Brei die Frage. (Foto: Fotos: explorhino)

Experiment 23: Münzlein wechsle dich

Eigentlich lautet ein bekanntes Motto: Aus alt mach neu. Wir haben das ganze mit diesem Experiment umgedreht. In nur wenigen Stunden hast Du neue, glänzende Münzen altern lassen. Keine Angst: Auch jetzt kannst Du damit noch bezahlen.

Aus neu mach alt. Innerhalb weniger Stunden. (Foto: Fotos: explorhino)

Experiment 24: Verkehrte Welt

Wenn wir ein Wasserglas umstoßen, ist das meist eine Sauerei. Doch es gibt einen Trick, mit dem Du ein Wasserglas umdrehen kannst, ohne dass das Wasser herausfließt. Und genau den haben wir Dir gezeigt.

Wasser ins Glas, Papier drauf, umdrehen und wundern. (Foto: Fotos: explorhino)

Experiment 25: Vulkanausbruch

Das kennst Du bestimmt aus TV-Serien: Jede Staffel geht mit einem furiosen Finale zu Ende. Da nach den Pfingsferien wieder alle Schüler in einem rollierenden System zur Schule gehen sollen, haben wir uns dazu entschlossen, auch unsere Serie zu beenden. Also haben wir es krachen lassen - mit einem Vulkan. Zugegeben: Es war etwas ungefährlicher als in der Natur.