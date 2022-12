Alle Chöre des Liederkranzes überzeugen

Der Liederkranz Unterrombach hatte zum vorweihnachtlichen Konzert in die Christuskirche eingeladen. Der Kinderchor eröffnete das Konzert mit dem afrikanischen Lied „Salibonani – Fröhliche Weihnachten“.

Weiter ging es mit dem Lied „Singen wir im Schein der Kerzen“. Chorleiterin Kristin Schwarz wusste die stattliche Schar von 20 Kindern mit schwungvollem Dirigat zu führen. Bei dem traditionellen Lied „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ wurde es besinnlicher. Höhepunkt war das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. Die Kinder waren entsprechend dem Lied wie Bäcker angezogen und hatten Backutensilien in der Hand. Manuel Dobler begleitet die Kinder am E-Piano.

Vorsitzender Harald Traub begrüßte die zahlreichen Gäste. Alle fünf Chorgruppen mit mehr als 100 Sängerinnen und Sängern freuen sich auf den Auftritt mit abwechslungsreichem Gesang.

Der Frauenchor unter der Leitung von Ulrike Roth setzt auf der Empore das Konzert mit den a cappella Liedern „Let us break bread together“ und den Liedern aus dem Zyklus „African Noel“ fort. Der Jugendchor ConTakt mit 13 Frauen sang „Let’s sing a song of christmas“, den „Jingle-Bell-Rock“, „That’s christmas to me“ und als Höhepunkt das besinnliche „Oh holy night“.

Mit „Joy tot he world“ füllten die Chorgruppe TonART unter dem Dirigat von Bernhard Schwarz die ganze Kirche mit kraftvollem Klang. Es folgten „White christmas“, „Mary’s boy child“ und zum Abschluss „Have yourself a merry little christmas“.

Gedanken zum Advent trug Pfarrer Astfalk vor. Danach sang der gemischte Chor unter Ulrike Roth einige a-cappella-Lieder wie „Hört den Glockenklang“, das alpenländische „Sing‘ ma im Advent“ und das besinnliche „Die Abendglocken“. Alle Sängerinnen und Sänger sangen zum Abschluss „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Mit dem Segen werden die Besucher in die Adventszeit entlassen.