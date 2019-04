Alle Augen waren auf einen Mann gerichtet: Markus Eisenbichler. Der ist das gewohnt, wenn er dort oben auf dem Schanzentisch sitzt und dann in Richtung Flug auf Skiern los jagt. Doch an diesem Sonntag saß der 28-Jährige seelenruhig im KAMPA Bauinnovationszentrum in Aalen-Waldhausen und redete über sein bewegtes Skispringerleben. Das lief in der abgelaufenen Saison richtig erfolgreich: Dreifacher Weltmeister, zweiter Platz Skiflug-Gesamtweltcup, zweiter Platz Vierschanzentournee. Eisenbichler sprach in den Räumlichkeiten seines Sponsors, schrieb für seine Fans Autogramme, machte Selfies. „Ich bin der gleiche wie vorher – aber man erkennt mich beim Einkaufen“, sagte der bayrische Top-Skispringer mit einem Lachen. Ein ausführlicher Bericht folgt.