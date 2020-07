Alle Abiturienten haben bestanden

Aalen (an) - Alle 74 Abiturientinnen und Abiturienten haben am Biotechnologischen Gymnasium, am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium sowie am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium die Abiturprüfung bestanden.

Unter der Leitung der Schulleiterin Oberstudiendirektorin Hudak fand an der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen die mündliche Abiturprüfung statt. 74 Schülerinnen und Schüler haben ein letztes Mal ihr schulisches Können unter Beweis gestellt und die Abiturprüfung bestanden. Das beste Ergebnis erreichte Isabel Schneider mit der Traumnote 1,1.

Biotechnologisches Gymnasium: Anna Beck, Anja Beck (P), Silja Behn, Adrian Eid (P), Marius Gebhard (P), Paul Grosche (P), Paul Kleibl, Ronja Kochlöffel (P), Laura Kolb, Bettina Kraus (B), Lisa Leis (P), Jane Lumme, Hanna Mayer, Nora Persch (P), Isabel Schneider (P), Sebastian Seibold (P), Laura Waigner, Emily Winter (B).

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium: Luci Arnold, Johanna Bäuerle, Hanna Birkner (B), Philipp Eidam, Klara Feichtenbeiner, Hannah Gässler, Janine Hercigonja, Magnus Jabs, Adriano Jefkaj, Melanie Klaus, Dilara Kocer, Helen Lauble (P), Theresa Müller (P), Jannik Schmidt (B).

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Leonie Adrian (B), Franziska Beißwanger, Anika Braunger, Mona Dolderer (P), Jasmin Eiberger, Til Engel, Johanna Gruber, Eva Husung, Reyhan Ilbahar, Selina Kappel, Franziska Köhn, Ronja Lay, Isabell Maier, Lea Remensperger (B), Mareike Schall, Alina Schlosser, Selina Seiler, Ellen Strohmaier (P), Vanessa Vogler (B), Sara Vuklisevic, Luca-Marie Zaczek, Lisbeth Zimmerschitt, Lea Barth (P), Thomas Bäuerle, Miriam Diebold, Jule Draheim (B), Sophie Gaßmann, Hannes Hägele, Patrizia Holz (B), Gizem Korkmaz, Ronja Krauß (P), Annika Kühnle, Ben Lonardoni, Artem Makarov, Moritz Peste, Tara Pfeifer, Sara Pupo, Hannah Rieger (B), Dania Salat (P), Bilge Tasbas, Sara Trajcevska (B), Jenny Uhle.

Sonderpreise: Isabel Schneider erhält den Justus-von-Liebig-Preis für ihr Abitur mit der Note 1,1 (Förderverein der Schule), den Biotechnologie-Preis (MTZ-Stiftung und BIOPRO), den Preis für Chemie (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker) und den Mathematik-Preis (Deutsche Mathematiker-Vereinigung). Paul Grosche erhält den Physikpreis (Deutsche Physikalische Gesellschaft) und den Mathematik-Preis (Deutsche Mathematiker-Vereinigung).

Mona Dolderer erhält ebenfalls den Physikpreis (Deutsche Physikalische Gesellschaft). Theresa Müller erhält den Kofranyi-Preis für Ernährung und Chemie (AOK). Der Preis für Pädagogik/Psychologie geht an Ellen Strohmaier (Heidehofstiftung), den Preis für Chemie (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker) erhalten Ronja Kochlöffel und Nora Persch. Der Englisch-Preis (Förderverein der Schule) geht an Anja Beck. Helen Lauble wird mit dem Deutsch-Preis (Förderverein der Schule) ausgezeichnet.