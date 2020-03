Alkoholisiert ins Brückengeländer gefahren

Betrunken ist ein 42-Jähriger mit seinem Wagen in ein Brückengeländer geprallt.

Der Mann war am späten Freitagabend gegen 22.40 Uhr auf der Hauptstraße in Heuchlingen in Richtung Abtsgmünd unterwegs.Aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er in einer Linkskurve geradeaus und durchschlug dabei ein schmiedeeisernes Brückengeländer. Er hatte aber Glück im Unglück, denn der Pkw kam noch auf der Brücke zum Stehen. Ein Bad in der Lein blieb dem Fahrer somit erspart. Beim Unfall erlitt er jedoch leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.