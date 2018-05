Alkohol mitgebracht: Schlägerei in Gaststätte

Gegen 2.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen istes in einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf auch Schläge ausgeteilt wurden. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer hatten in ein Lokal in der Helfer Straße Getränke mitgebracht, die sie dort konsumieren wollten. Als sie vom Betreiber der Gaststätte gebeten wurden, dies zu unterlassen, kam es zum Streit, in den sich dann zwei Gäste einmischten, um den Wirt zu unterstützen. Der 19-Jährige drohte daraufhin einer 20 Jahre alten Frau Schläge an und schlug einem ebenfalls 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, als dieser sich schützend vor die Frau stellte. Die beiden Männer warfen danach noch einige Tische um, ehe sie das Lokal verließen. Beide konnten von Beamten des Polizeireviers Aalen am Gmünder Torplatz angetroffen und kontrolliert werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.