Wegen mehrerer Schlägereien musste die Polizei am Wochenende in Schwäbisch Gmünd und Lorch ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, war in allen Fällen viel Alkohol im Spiel.

Am Samstagnachmittag schlugen vier betrunkene Personen während des Faschingsumzuges in Lorch in der Hauptstraße mehrfach wechselseitig aufeinander ein und mussten teils ärztlich versorgt werden.

Ein daran beteiligter 22-Jähriger rastete bei einer Überprüfung durch Polizeibeamte aus, nachdem er in eine der Schlägereien verwickelt gewesen ist. Gegen diese Kontrolle setzte sich der Mann aggressiv zur Wehr, schlug und trat um sich, beleidigte und bespuckte die Beamten.

Mit Kieferbruch und mehreren Prellungen ins Krankenhaus

Gegen 21 Uhr wurde ein 18-Jähriger im Bereich des Faschingszeltes in der Schießhausstraße von Lorch gleich zweimal von einem etwa 20-Jährigen angegangen. Dieser schlug dem 18-Jährigen ins Gesicht und stieß ihn um. Letztlich musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwischen 22 und 23 Uhr wollte ein 20-Jähriger in der Nähe des Festzeltes einen Streit schlichten. Das Ergebnis: Er kam mit einem Kieferbruch und mehreren Prellungen ins Krankenhaus.

Ebenfalls gegen 23 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf eine Schlägerei am Lorcher Zollplatz aufmerksam. Dort schlugen etwa zehn Personen aufeinander ein und traten sich. Die Polizisten gingen dazwischen und konnten einzelne Personalien feststellen, weitere Personen flüchteten.

Auch in Schwäbisch Gmünd musste die Polizei eingreifen

Am frühen Sonntagmorgen lieferten sich ein 26 sowie ein 36-Jähriger vor einer Gaststäte in der Parlerstraße in Schwäbisch Gmünd ein Gerangel. Der Ältere zog sich eine stark blutende Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Jüngere beleidigte die Polizisten, sodass ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet.

Gegen 2 Uhr wurde ein 26-Jähriger von einem Unbekannten in der Lorcher Straße niedergeschlagen. Der Täter entfernte sich mit einem silbernen Pick up. Der Geschädigte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Ein 33-Jähriger wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr vor dem Turmtheater im Pfeifergäßle von zwei Männern niedergeschlagen und verletzt. Es liegen Hinweise auf die beiden Schläger vor, die Polizei ermittelt.

