„Alive And Well“ startet im Haus der Jugend

Die Pandemie hat die lokale musikalische Live-Szene im Ostalbkreis auf einen Schlag verändert. Mit steigenden Impfzahlen kehrt aber allmählich Normalität zurück. Damit wird die Konzertreihe „Alive And Well Part 1“ vom Haus der Jugend Aalen ins Leben gerufen. Die Veranstaltung symbolisiert einen Neuanfang für Musikerinnen, Musiker und Veranstalter. Am 18. September (Einlass 19.30 Uhr) findet im Haus der Jugend Aalen der erste Teil statt. Mit dabei sind Lilak (Ellwangen), Alita (unser Foto/Aalen) und die Luca Algaba Band (Aalen). Karten an der Abendkasse kosten fünf Euro. Es gilt die 3G-Regel mit Nachweis (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete).