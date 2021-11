Alevitische Jugend ist neues Mitglied

Die Bestätigung eines neuen Mitgliedsvereins, die Wahl einer neuen Schriftführerin und das Jahresprogramm für 2022 haben zahlreiche Mitgliedsorganisationen und Vertreter politischer Parteien bei der Vollversammlung des Stadtjugendrings Aalen (SJR) im Haus der Jugend beschäftigt. Oberbürgermeister Frederick Brütting gab persönlich seine Stimme als Vertreter der Stadt Aalen zu den verschiedenen Abstimmungen während der Versammlung ab.

Der Aalener Leon Stieglitz möchte sich als Beisitzer künftig mehr im Stadtjugendring einbringen. Stieglitz ist dem Team bereits seit mehreren Jahren bekannt. Als Jugendgruppenleiter beim DRK und beim THW bringt er einiges an Erfahrung und neuen Inputs mit in das bestehende Team ein. Er wurde einstimmig als Beisitzer bestätigt.

Nach einstimmiger bestätigung durch die Mitglieder wird die Alevitische Jugend Aalen neues Mitglied im SJR. Seit 1994 ist die Alevitische Jugend ein eigenständiger, freier Jugendverband mit 130 Ortsvereinen, 78 000 Jugendlichen deutschlandweit, 14 000 Jugendliche in Baden-Württemberg und rund 40 Jugendlichen im Verein Aalen. Hier gibt es zwei Veranstaltungen in der Woche, vor allem Workshops zu bestimmten Themen.

Der Vorschlag zum Jahresprogramm 2022 beinhaltet wieder die beliebte Kinderspielstadt „Ostalbcity“. Diese soll nach allseitiger Meinung erneut auf dem Schulgelände der Schillerschule/Galgenbergrealschule und in der Max-Eyth-Halle stattfinden. Zudem sind verschiedene Schulungen wie etwa „Richtig bewerben“ und „Nachhaltigkeit bei Freizeiten“, eine Aktion zur Internationalen Woche gegen Rassismus, das Spielmobilseminar am 9. April in Hofen, ein Sommerfest für Mitglieder und Jugendgruppenleiter sowie das Fest zum Weltkindertag am 25. September geplant. Der Vorschlag zum Jahresprogramm wurde einstimmig beschlossen. Das gesamte für 2022 geplante Programm kann auf der Homepage des SJR unter www.sjr-aalen.de und in der eigenen App des SJR eingesehen oder in der Geschäftsstelle angefordert werden.

Außerdem möchte der SJR in Kooperation mit dem Treffpunkt Rötenberg ab Anfang 2022 endlich mit dem Leseclub „Lese-Squad“ starten. Die Einrichtung dieses von der Stiftung Lesen geförderten Projekts hat sich bislang aufgrund der Pandemielage immer wieder verzögert. Beim „Lese-Squad“ handelt es sich um ein Angebot, dass zweimal wöchentlichzwei bis drei Stunden im Treffpunkt Rötenberg stattfinden soll. Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren soll hier der Spaß am Lesen ohne schulischen Druck vermittelt werden. Es soll ein kleiner Bücherreibetrieb mit Vorleseecke eingerichtet und verschiedene Spiel- und Bastelangebote zu unterschiedlichen Themen sollen abgehalten werden. Dafür werden noch dringend engagierte Ehrenamtliche gesucht, die dafür eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten. Interessierte können sich an den SJR wenden, um nähere Informationen zu erhalten: in der Geschäftsstelle unter Telefon 07361 / 66855 oder per E-Mail an sjr@sjr-aalen.de.