„AlbZEIT“ geht am 12. September zu Ende

„AlbZEIT“, eine Ausstellung mit Werken von Tanja Niederfeld, ist derzeit auf Schloss Fachsenfeld zu sehen. Finissage ist am 12. September. Dabei bietet sich ein Rundgang mit der Künstlerin um 11 Uhr an.

Im Herbst 2019 war die Künstlerin als „Artist in Residence“ für zwei Monate als Stipendiatin der Stiftung Schloss Fachsenfeld zu Gast in Aalen. „Neugierig habe ich mich auf Spurensuche begeben, um Charakter, das Wesentliche, die Eigenheiten in dieser für mich neuen Landschaft zu erspüren. Mein wichtigstes Arbeitsmittel waren dabei Wanderschuhe und Skizzenblock“, berichtet Niederfeld von ihren Eindrücken.

In den Galerieräumen der Stiftung Schloss Fachsenfeld sind die Arbeiten der Reutlinger Künstlerin noch bis zum 12. September zu erleben. Die Ausstellung kann dienstags bis freitags von 9 bis 12 und von 13.30 bis 16 Uhrmoder nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 07366 / 923030 besucht werden. Sonntags ist die Galerie von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Anmeldung zur Finissage am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr mit Tanja Niederfeld: bis Freitag, 10. September, per E-Mail an info@schloss-fachsenfeld.de oder info@tanja-niederfeld.de.