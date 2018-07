Der Schwäbische Albverein Aalen wandert am Sonntag, 22. Juli, 15 Kilometer entlang des Albschäferwegs über das Tiefe Tal zum Härtsfeldsee. Zurück geht es über die Härtsfeld-Schättere nach Neresheim. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Greut (Fahrgemeinschaften) oder um 10.30 Uhr am Parkplatz Kloster Neresheim.

Infos gibt es bei Ute Hommel unter 07361 / 931745. Einklappen Ausklappen