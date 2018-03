Beispiele aus der Natur, die in Architektur oder Technik umgesetzt werden – das ist Bionik. Wie es funktioniert, will der Schwäbische Albverein Aalen bei einer Ausfahrt am Sonntag, 18. Februar, ins Stuttgarter Rosensteinmuseum erfahren. Dort gibt’s eine Führung durch die Ausstellung „Baubionik – Biologie beflügelt Architektur“, danach einen Spaziergang. Treffpunkt ist um 9.10 Uhr am Hauptbahnhof Aalen.