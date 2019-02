Albrecht: Bei Gebühren übers Ziel hinausgeschossen

Bei der Hauptversammlung des Aalener Bundes der Selbstständigen in der VR-Bank Ostalb hat der Vorsitzende Claus Albrecht die seit Januar 2019 in Aalen geltende Parkplatzablösegebühr in Höhe von 10 000 Euro kritisiert. Damit sei man deutlich über das Ziel hinausgeschossen.

Seiner Ansicht nach seien 7500 Euro wie es dem Durchschnitt anderer vergleichbarer Städte entspreche, vollkommen ausreichend. Außerdem forderte er, dass die Einnahmen aus diesen Gebühren von der Stadt Aalen auch für die Schaffung von neuen Parkplätzen verwendet werden. Insbesondere für den Bau eines neuen Parkhauses, das von Mitarbeitern der Geschäfte in der Innenstadt benutzt werden könne, gebe es einen großen Bedarf.

Positives Echoauf Parkplatzgebühren

Positiv bewertete Albrecht die Parkplatzgebühren in Aalen. Es gebe in den Parkhäusern eine echte kostenlose Parkdauer von 20 Minuten und nach der ersten Stunde einen 30-Minuten-Takt. Seinen Ausführungen zufolge beträgt die durchschnittliche Parkdauer 1,24 Stunden bei Kosten von 1,50 Euro. Zusätzlich gebe es noch den Bus- und Citychip im Wert von 50 Cent. Durch die günstigen Gebühren sei eine Win-Win-Situation entstanden. So hätten sich die Einfahrzahlen in den städtischen Parkhäusern 2018 um 22 Prozent erhöht. Dies bedeute für die Geschäftsleute eine höhere Kundenfrequenz.

Neben dem Flair sei die Erreichbarkeit das wichtigste Kriterium für die Attraktivität einer Innenstadt.

Albrecht befürwortete auch das im Budget 2019 der Stadt Aalen enthaltene dynamische Parkleitsystem sowie die geplante Ausweitung der Fahrgastinformation bei Bussen auf den Gmünder Torplatz.

„Der Bund der Selbständigen leistet eine wichtige Lobbyarbeit, das operative Geschäft wird weitgehend vom ACA ausgeführt“, betone der Vorsitzende. Man habe dem Verein Aalen City Aktiv (ACA) 2014 ein Darlehen von 25 000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt gegeben und dieses Darlehen 2017 in einen Zuschuss umgewandelt. Bei dieser Beleuchtung gibt es seiner Ansicht nach Verbesserungspotenzial.

„Je kleiner die Kommune ist, um so näher will der Konsument an die Geschäfte heranfahren können“, sagte der zweite Vorsitzende Hans Peter Weber. Man stehe vor großen Herausforderungen. In seinem Kassenbericht verwies Weber auf eine solide Finanzlage des 90 Mitglieder zählenden Bunds der Selbstständigen. Kassenprüfer Alfred Krauß bestätigte eine tadellose Buchführung.

Albrecht und Weber wieder gewählt

Bei den Neuwahlen wurden der Vorsitzende Claus Albrecht und sein Stellvertreter und Kassierer Hans- Peter Weber einstimmig wiedergewählt. Die weiteren Ergebnisse: Geschäftsführerin Marita Hermann, Schriftführer Wolfgang Weiß, Vorstandsmitglied Markus Frei, Kassenprüfer Alfred Krauß und Wolfgang Haas, Ausschussmitglieder Doris Bader, Michael Bader, Alfred Diemer, Wolfgang Haas, Isin Cemal, Otto Jedele, Thomas Kratky, Alfred Krauß, Helmut Scheurle, Reinhold Schneider, Andreas Spiegler, Ulrich Theiss und Petra Wahl.

Manuela Pezic von der VR Payment GmbH informierte über die neuesten Trends beim Zahlungsverkehr im Einzelhandel. Obwohl Deutschland immer noch ein Bargeldland sei, nehme die Bedeutung der Bezahlung mit Karte oder dem Smartphone ständig zu. Ihren Ausführungen zufolge ist eine kontaktlose Bezahlung von Beträgen bis zu 25 Euro mit diesen beiden Medien ohne PIN-Eingabe möglich. Damit seien diese Instrumente auch für kleinere Geschäfte wie Bäckereien oder Metzgereien interessant.