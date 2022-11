Albaufstieg: Ende Januar soll ein Vorschlag stehen

Das Thema zieht und bewegt: Weit über 200 Besucherinnen und Besucher sind am Montagabend in die Festhalle in Unterkochen gekommen. Dort wurden alle Trassenvorschläge, Umfrageergebnisse und Ideen zum Albaufstieg von der B19 aufs vordere Härtsfeld und zur A7 präsentiert, die seit Anfang Oktober im Rahmen einer breit angelegten Bürgerbeteiligung eingegangen waren. Am 30. Januar soll in Unterkochen dann eine Einwohnerversammlung stattfinden. Bis dahin sollen alle jetzt präsentierten Vorschläge bewertet werden, „wir werden uns dann auch positionieren“, wie Oberbürgermeister Frederick Brütting sagte. Sein Ziel für den 30. Januar, so der OB, sei ein Vorschlag, „den wir mit breiter Brust gegenüber Land und Bund dann auch vertreten können“.

Was die Unterkochenerinnen und Unterkochener und auch der OB und die Stadtverwaltung nicht wollen, war schon vor dem Halleneingang auf einem Transparent zu lesen: „Der Ausbau der Steige ist keine Alternative“. Denn genau der Ausbau steht bislang im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030. Das Regierungspräsidium hat inzwischen europaweit die Planung dafür ausgeschrieben, die im März dann in das sogenannte Linienfeststellungsverfahren münden soll.

Nicht umsonst machte OB Brütting gleich zu Beginn des Abends deutlich, mit dem nun angestoßenen Prozess für einen eigenen Aalener Trassenvorschlag im Rahmen des Mobilitätspakts Ostwürttemberg habe man sich viel vorgenommen. „Wir müssen dicke Bretter bohren und unsere Geduld beim Albaufstieg nun in konkrete Taten ummünzen“, sagte Brütting. Dafür sei jetzt das richtige Zeitfenster aufgegangen – nicht nur durch die Ausschreibung der Planung durch das Land, sondern auch durch die Ankündigung von Zeiss, in Ebnat einen weiteren Konzernstandort zu schaffen. „Das ist für unser Vorhaben ein zusätzlicher Hebel“, so der OB. Denn allein schon dadurch werde der Albaufstieg auch zu einer wichtigen regionalen Verkehrsachse.

Professor Dr. Heiner Monheim vom Institut für Raumentwicklung und Kommunikation „raumkom“ in Trier erläuterte die Zahlen zu der Umfrage, an der sich 573 Menschen seit Anfang Oktober beteiligt hatten. Dabei ging es um das eigene Verkehrsverhalten und die eigenen generellen Einschätzungen zum Thema Verkehr ebenso wie um Aussagen zum betrachteten „Korridor“, sprich einem Albaufstieg von der B19 zur A7. Monheim machte unter den 573 Teilnehmenden einen hohen Anteil an Autonutzern aus, aber auch 30 Prozent, die eigentlich nicht mehr täglich den Pkw nutzen möchten, wenn denn die ÖPNV-Angebote besser wären. Und es gebe insgesamt eine große Bereitschaft, beim Radverkehr noch zuzulegen. 60 Prozent, so Monheim, wollten eine neue Trassenführung für einen Albaufstieg, Sofortmaßnahmen an der bestehenden Trasse würden mit ebenso deutlicher Mehrheit nicht befürwortet.

Der Leiter des Tiefbauamts der Stadt Aalen, Stefan Pommerenke, sagte, beim Thema Albaufstieg gehe es um eine hohe Verkehrsbelastung und eine „stark zerschneidende Wirkung“ für Unterkochen, aber auch um eine schwierige Topografie, die letztlich aber kein ausschlaggebendes Kriterium sein dürfe. Der jetzt begonnene Prozess einer breiten Bürgerbeteiligung, so Pommerenke, biete die einmalige Chance, mit einer eigenen Vorzugsvariante ein starkes Signal nach Stuttgart und Berlin zu senden. Wohl wissend, dass es letztlich um eine Bundesstraße gehe, für die eigene Regelwerke gelten.

115 eigene Trassenvorschläge von Bürgerinnen und Bürger, teilweise auch gleiche oder sehr ähnliche, waren seit Anfang Oktober eingegangen, aus denen letztlich 27 unterschiedliche Varianten ablesbar sind, wie Dr. Frank Gericke vom Büro Modus Consult für Architektur, Stadtplanung und Verkehrsplanung in Karlsruhe seine Zusammenfassung und „Vorsortierung“ erläuterte. 91 Varianten hielt er für theoretisch möglich, wollte man alle potenziellen Anbindungspunkte an einer Albaufstiegstrasse und an der A7 miteinander verbinden. Die Vorschläge reichten dabei von einer „Null-Variante“, sprich das Beibehalten der Ebanter Steige, bis hin zu einem Aufstieg erst auf Königsbronner Gemarkung oder einer Verlagerung der Autobahnanschlussstelle Aalen/Oberkochen. Die meisten Vorschläge konzentrieren sich aber auf die neue Anbindung eines Albaufstiegs an die B19 im Bereich zwischen Unterkochen und Oberkochen und die Frage, ob der Aufstieg selbst teilweise in einem Tunnel oder komplett in freier Trasse geführt werden soll. Ein Vorschlag schließlich beinhaltete den Bau einer Seilbahn zwischen Ebnat und Unterkochen.

Alle 27 Varianten, so erklärte Gericke weiter, würden nun bewertet werden. Kriterien hierfür sind unter anderem Schutzgebiete, Straßenverläufe und Ortslagen sowie die Topografie mit ihren Höhenlagen, möglichen Steigungen beziehungsweise Gefällen. Lange war die Liste, die Gericke als Planungsziele für einen Albaufstieg aufführte. Unter anderem nannte er die Entlastung der Ortsdurchfahrt von Unterkochen, die Vermeidung von negativen Folgeeffekten in der Nachbarschaft, eine Trassierung nach den gültigen Regelwerken, die Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV, minimale Eingriffe in Natur und Landschaft und keine Mehrbelastung durch Verkehrslärm.

In der Publikumsrunde wies Julia Kümmel darauf hin, dass der Bundesverkehrswegeplan eine Reihe von Kriterien ja schon vorgebe und ein neuer Autobahnanschluss doch eher unwahrscheinlich sei. Karl Maier äußerte seine „tiefe Sorge“, dass das Land an seiner alten Idee einer Bundesstraßenverbindung zwischen den Regionen Stuttgart und Augsburg über die B29 und die Ebnater Steige schlichtweg festhalten wolle. Der BUND-Regionalvorsitzende Werner Gottstein mahnte, den Kosten-Nutzen-Faktor als Kriterium für eine Realisierungschance mit im Blick zu haben. Dr. Wolfgang Fähnle aus Unterkochen schließlich zeigte sich enttäuscht darüber, dass dieser Abend einem konkreten Trassenvorschlag aus seiner Sicht nicht näher gekommen sei.

OB Brütting erklärte, ganz bewusst müsse Aalen als Gegenposition zu möglichen alten Ideen jetzt eine eigene Variante aufzeigen. Dabei dürfe die billigste Lösung nicht auch die beste sein, spielte er darauf an, dass sich nach großem Drängen aus der Region auch der Bund dazu durchgerungen habe, für die B29 in Böbingen einen Tunnel zu bauen. Gleichwohl „haben wir eine große Hürde zu überwinden“, so Brütting, den es sei bislang nur die Planung auf der Bestandstrasse im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen. „Wir müssen und in Unterkochen und auch im Gemeinderat vielleicht noch ein bisschen fetzen“, meinte Brütting mit Blick auf seine angestrebte Festlegung auf einen einzigen Trassenvorschlag. Spätestens Ende des ersten Quartals 2023 werde man dann aber ein Ergebnis haben, „hinter dem auch die Region stehen kann“. Der Unterkochener Ortsvorsteher Florian Stütz fasste in seinem Schlusswort das Hauptanliegen der meisten Besucherinnen und Besucher an diesem Abend nochmals so zusammen: „Die Lösung des Problems kann nicht durch Unterkochen führen.“