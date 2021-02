Albatrosse kommen nach Ilshofen

Nur drei Tage nach dem enorm überzeugenden Erfolg bei den JobStairs Gießen 46ers geht der Spiele-Marathon bis zur Länderspielpause für die HAKRO Merlins Crailsheim weiter. Am Dienstagabend (20.30 Uhr, Live auf MagentaSport) empfängt der Tabellenzweite den Titelverteidiger ALBA Berlin in der Arena Hohenlohe. Im Topspiel des 17. Spieltages (Hinrundenabschluss) in der Basketball-Bundesliga (BBL) treffen zwei erfolgsverwöhnte Mannschaften aufeinander. Crailsheim gewann neun der letzten zehn Spiele, ALBA sogar alle zehn.

Die letzten zehn Ligapartien konnten die Albatrosse für sich entscheiden und stehen mit einer 13:1-Bilanz auf dem dritten Tabellenplatz. „Es ist unglaublich, wie gut ALBA trotz vieler Verletzungen und Corona-Quarantänen gespielt hat. Ihre Mannschaft wurde zwar im Sommer personell umgekrempelt, aber Sikma, Siva und Eriksson sind geblieben, sodass die Team-DNA die gleiche bleibt. Ich habe gehörigen Respekt vor dem Team und den Mitarbeitern“, sagt Headcoach Tuomas Iisalo über den kommenden Gegner und fügt hinzu: „Sie sind die beste BBL-Mannschaft im Umschaltspiel, denken schnell in der Half-Court-Offensive, wo sie denn Ball gut bewegen. Außerdem sind sie in der Verteidigung durchgehend aktiv und fokussiert, trotz mehrerer Spiele in der Woche. Alles in allem ist Berlin ein Gegner vom höchsten Kaliber.“