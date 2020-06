Al-Ammar will Norbert Barthle beerben

Neben Jens Mayer kandidiert auch Mustafa Al-Ammar um die Nachfolge von Norbert Barthle als CDU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis 269 Schwäbisch Gmünd-Backnang. Der ehemalige irakische Flüchtling ist Integrationsbeauftragter der CDU Ostalb und Vorsitzender des Vereins „Humanitär ohne Grenzen“. Al-Ammar wurde im Irak geboren und floh in den 1990er-Jahren ins benachbarte Jordanien. Laut seiner Biographie auf der Webseite des Vereins „Humanitär ohne Grenzen“ studierte er in den 1990er-Jahren Musik und nahm 1998 in Dubai ein selbst produziertes Album auf. Seine Karriere als Musiker beendete er 2014. Seitdem widmet er sich hauptsächlich dem Thema Integrationspolitik. Al-Ammar hatte seine Bewerbung um die CDU-Bundestagskandidatur bereits im November vergangenen Jahres bekannt gegeben, damals noch gegen den langjährigen Abgeordneten Norbert Barthle. Jetzt möchte er dessen Nachfolge antreten.