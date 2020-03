Aktuelle Coronavirus-Fälle im Ostalbkreis und der Region

Die Landkreisverwaltungen haben am Donnerstag ihre Daten aktualisiert. In allen Kreisen der Region sind die Zahlen der am Coronavirus infizierten Personen gestiegen.

Der bundesweite Trend setzt sich somit auch auf der Ostalb sowie in den Nachbarkreisen fort. Zwar ist in dieser Hinsicht noch keine Besserung in Sicht. Doch immer mehr Menschen würden wieder genesen, teilt das Landratsamt Ostalbkreis am Donnerstag mit.

Sowohl sie als auch ihre Kontaktpersonen können die häusliche Isolation nach und nach verlassen. Doch viele sind unsicher, wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen. Das Landratsamt hat dazu eine Hotline eingerichtet.

Aktuelle Lage in den Landkreisen

Ostalbkreis: 348 Infizierte - Anstieg um 54

Heidenheim: 157 Infizierte - Anstieg um 28

Göppingen: 264 Infizierte - Anstieg um 27 - Drei Tote

Schwäbisch Hall: 245 Infizierte - Anstieg um 44 - Fünf Tote (Der Anstieg beinhaltet hier zwei Tage)

Rems-Murr: 286 Infizierte - Anstieg um 46

Donau-Ries: 58 Infizierte - Anstieg um 47

Bei der Hotline im Gesundheitsamt, die Bürger des Ostalbkreises bei Fragen rund um das Coronavirus anrufen können, gehen nach wie vor viele Anrufe ein. 36 Mitarbeiter des Landratsamts besetzen die Telefone in zwei Schichten.

Beinahe alle Bereiche der Wirtschaft sind von der Corona-Krise betroffen. Auch die Landwirte haben zum Teil ein Problem. Vor allem diejenigen, die auf Erntehelfer angewiesen sind.

Bei einer Pandemie wie der Corona-Krise entstehen viele Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Schwäbische.de versucht, möglichst viele davon zu enttarnen und mithilfe von Fakten aufzuklären.

In einem täglichen überregionalen Newsblog informiert Schwäbische.de zudem über alle Entwicklungen und Neuigkeiten, die für die Bundesrepublik, das Land sowie die Regionen von Bedeutung sind.

