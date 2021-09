Aktuelle Corona-Lage im Ostalbkreis: Zwei weitere Covid-Fälle auf Intensivstation

Zwar geht die Inzidenz im Ostalbkreis aktuell zurück. Die Todeszahlen jedoch sind erneut gestiegen. So erhöht sich der traurige Wert um einen Fall. 417 Menschen starben seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.

Der Inzidenzwert vom Montag beträgt laut Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg 66,8. Zum Vergleich: Im Land Baden-Württemberg liegt er bei 91,1. 15 Menschen starben in Folge einer Erkrankung im Bundesland.

Mit 13 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle im Ostalbkreis auf 16.527. Innerhalb einer Woche haben sich im Kreisgebiet 210 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. In Baden-Württemberg sind es im selben Zeitraum 10.119 positive Fälle gewesen.

Ein Patient wird aktuell beatmet

Laut den Zahlen des Landratsamts vom Sonntag sind 363 Menschen im Ostalbkreis infiziert. Das sind 29 weniger als am Vortag. Auch mit Blick auf das Intensivregister hat es im Vergleich zum Freitag Änderungen gegeben.

Waren Ende vergangener Woche noch zwei aktuelle Covid-Fälle verzeichnet, so erhebt das Intensivregister am Montag zwei weitere. Ein Patient wird invasiv beatmet. Zwei Intensivbetten sind an den vier Standorten im Ostalbkreis zusätzlich über das Wochenende belegt worden. 15 sind derzeit frei, 55 belegt.