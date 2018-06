Aktuell 212 unbegleitete Jugendliche im Kreis

Aktuell leben im Ostalbkreis 212 unbegleitete junge Flüchtlinge unter 18 Jahren, die meisten stammen aus Zentralafrika, 98 Prozent von ihnen sind männlich. Wie Roland Schlipf vom Referat Jugend/Familie im Kreis-Sozilausschuss erklärte, ist deren Zahl seit Februar stark rückläufig. Mit dieser Zahl liegt der Ostalbkreis unter seiner Quote – laut bundesweitem Verteilungsverfahren liegt das Soll für die „UMA“ (Unbegleitete Minderjährige Ausländer) bei 238.

Warum der Kreis unter der Quote liegt, hat mehrere Gründe: Sie entstand unter anderem durch den starken der Rückgang der Flüchtlingszahlen in der LEA in Ellwangen und auch dadurch, dass durch neu geregelte Kriterien der Ostalbkreis aktuell nur vereinzelt neue Zuweisungen bekommt. Die „UMA“ sind in Wohngruppen untergebracht, in Jugendheimen, über die Marienpflege bei den Comboni-Missionaren im Josefstal bei Ellwangen (24 bis 28 Plätze) und etwa 80 von ihnen in der LEA und in Einrichtungen außerhalb des Ostalbkreises untergebracht.

23 leben derzeit in Gastfamilien im Ostalbkreis

23 leben aktuell bei Gastfamilien. Dies, erklärte Landrat Klaus Pavel, freue ihn auch deshalb, weil den Minderjährigen hier eine nahezu perfekte Betreuung angeboten wird. Er danke den Gastfamilien ganz herzlich für dieses Engagement. Bei der Verteilung, so Schlipf, habe die Familienzusammenführung Vorrang. Nach der Verteilung erfolgt die sogenannte „Inobhutnahme“, bis ein Vormund bestellt ist. Im Josefstal ist ein „Inobhutnahmezentrum“ eingerichtet. (lem)