Aktiver Umbruch bei den Ellwanger Volleyballern

Lange war es ruhig um die Ellwanger Volleyballer – nun geht es Schlag auf Schlag. Abteilungsleiter Jonas Lingel übergibt nach zwölf Jahren seinen Abteilungsleiterposten an Julius Gaugler. Der tritt mit rund erneuertem Team in große Fußstapfen. Einige Herausforderungen warten bereits jetzt auf das neue Abteilungsteam.

Die erste digitale Mitgliederversammlung am Freitag, 30. April läutet den Generationenwechsel im Ellwanger Volleyball ein. Neben Lingel treten auch Eva Maria-Köder (Technische Leiterin), Hannah Lingel (Kassierin) und Lea Liss (Jugendleiterin) einen Schritt kürzer und übergeben ihre Ämter.

Julius Gaugler wird in Zukunft die Geschicke der Abteilung leiten, war er bisher für die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing zuständig, was von nun an Ronja Baumann im Gespann mit Carolina Stade als Koordinatorinnen für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing übernehmen werden. Jonas Lingel tritt etwas kürzer und widmet sich als Koordinator der Jugend den kleineren Volleyballern.

Hannah Lingel übergibt eine blitzsauber geführte Kasse an den neuen Koordinator für Finanzen Christian Kopp. Die technische Leitung wird nach langjährigem Engagement von Eva-Maria Köder an die Koordinatorin für den Spielbetrieb Felina Schaller übergeben. Sogar ein neues Amt wurde in der Abteilungsleitung mit der Koordinatorin für Organisation geschaffen, welches von Lisa Ziegler begleitet wird und perspektivisch die Volleyballer in der Organisation der gewachsenen Strukturen unterstützen soll.

Viel Zeit bleibt nicht, um die zahlreichen Herausforderungen anzugehen. Neben dem Rücktritt von Herren 1 Trainer Jürgen Schwenk, werden sich auch die Damen 1 um Trainer Michael Mahler aufgrund zahlreicher Spielerinnen-Rücktritte aus der Landesliga zurückziehen. Mahler selbst bleibt jedoch weiterhin der Abteilung als Spieler der Herren 1 erhalten. Im Herrenbereich hat Jonas Lingel wie versprochen bis zum letzten Tag als Abteilungsleiter die entscheidenden Weichen gestellt, um direkt am Tag nach der Abteilungsversammlung Martin Pfitzer als neuen Herren 1 Trainer präsentieren zu können. Als breit aufgestelltes Projekt zwischen Trainer und Spielerrat möchte man die Erfahrung Pfitzers aus drei Jahrzehnten Volleyballexpertise in Ellwangen binden, um das Abenteuer Regionalliga, nach der abgesagten letzten Saison, voller Elan angehen zu können.

„Die Abteilung bedankt sich ganz herzlich bei Allen, die in dieser schwierigen Saison und darüber hinaus das Vereinsleben aktiv mitgestaltet haben. Auch wünschen wir allen, welche ein ehrenamtliches Engagement begleiten und den Umbruch im Ellwanger Volleyball aktiv angehen ein stets glückliches Händchen bei ihren Entscheidungen und vor allem viel Spaß bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit“, heißt es vonseiten des TSV.