Aktiv Kids: Die Gewinner stehen fest

In der Spielarena in Fachsenfeld ist wieder Zeit zum Spielen für die Aktiv Kids gewesen. An verschiedenen Stationen haben sich die Kids in zwei Altersklassen gemessen. Die Gewinner wurden nun ermittelt und zur Gewinnübergabe am Mittwoch, 5 Juni, um 15 Uhr in die Spielarena eingeladen. Gewonnen haben: Altersklasse sechs bis neun Jahre: 1. Jonas Greifenberger (7), Unterkochen; 2. Janik Zeller (7), Unterkochen; 3. Raphael Wohnhas (6), Schwäbisch Gmünd. Altersklasse zehn bis zwölf Jahre: 1. Tim Böttcher (10), Fachsenfeld, 2. Jacqueline Franke (10); Wasseralfingen; 3. Fritz Konrad (12), Lindach.