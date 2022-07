Aktion „Tanzrausch statt Vollrausch“ knackt Weltrekord

Der Weltrekord ist geknackt, und auch die ADTV-Tanzschule Brigitte Rühl hat dazu beigetragen: Bei einer Aktion der „Tanzrausch-statt-Vollrausch-Kommission“ des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes ist in der Kategorie „größter Einzeltanz an verschiedenen Veranstatlungsorten“ mit insgesamt 1679 Tänzerinnen und Tänzern deutschlandweit der Rekord geglückt. Insgesamt nahmen 31 Tanzschulen an dem Versuch teil. Getanzt wurde auf das Lied „Dance with me“ von Alex Zind. Gleichzeitig wurde auch für einen guten Zweck getanzt. Pro Teilnehmerin und Teilnehmer war ein kleiner Obolus fällig, welchen Brigitte Rühl für ihre Tänzerinnen und Tänzer komplett übernahm und spendete.