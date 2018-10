Eine Herbstaktion für Eltern, Großeltern und Kinder veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Wasseralfingen am Samstag, 20. Oktober. Äpfel werden auf einer Streuobstwiese in der Krumhalde geerntet, die nachher in der Mosterei Zeller gepresst werden. Den Saft dürfen die Teilnehmer mitnehmen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Talschulparkplatz.