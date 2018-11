Aktion im Rathaus macht auf Menschenrechte aufmerksam

Wer in diesen Tagen das Rathausfoyer in Aalen betritt, der wird in besonderer Weise auf die Menschenrechte aufmerksam: Eine Tafel mit jedem Tag einem anderen Artikel aus der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen erinnert an die Erklärung dieser Grundsätze am 10. Dezember 1948.

Bei der offiziellen Eröffnung der Aktion bezeichnete Oberbürgermeister Thilo Rentschler die Menschenrechte als „nicht verhandelbar“. Es sei gut, dass diese von den Vereinten Nationen verabschiedete und von den meisten Staaten anerkannte Charta mit ihren 30 Artikeln auch in viele nationalen Verfassungen mit aufgenommen worden sei. Rentscher zitierte Artikel eins des Grundgesetzes “Die Würde des Menchen ist unantastbar, sie zu achten und zu stützen ist die Aufgabe aller staatlichen Ebenen.“ Im entsprechenden Artikel der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“

„Wir müssen Flagge zeigen und Farbe bekennen“, betonte Pfarrer Bernhard Richter. Seinen Ausführungen zufolge werden in vielen Staaten der Welt die Menschenrechte nicht eingehalten. So hätten insbesondere die Flüchtlinge in ihren Heimatländern unter solchen Menschenrechtsverletzungen zu leiden. Richter nannte die Aktion im Rathaus „ ein kleines Zeichen, für das einzustehen, was für uns ganz selbstverständlich ist“.

Der Vorsitzende der Aalener Gruppe von Amnestie International, Patrick Sauter, machte auf zwei weitere Aktionen im Zusammenhang mit der Menschenrechtscharta aufmerksam. Am 10. Dezember gebe es um 17 Uhr eine Mahnwache auf dem Marktplatz in Aalen und am selben Tag um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus eine Autorenlesung mit Martin Klingst von der „Zeit“.