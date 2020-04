Aktion „Gern geschehen!“ läuft weiter

Das Sozialprojekt „Gern geschehen!“ läuft weiter in den Wasseralfinger und Aalener Geschäften. Hier kann beim Einkauf ein zweiter Kauf getätigt werden und der Kassenbon an das Aktionsbrett gehängt werden. Über dieses Geschenk freuen sich bedürftige Menschen. Der Träger ist die Wasseralfinger Vesperkirche, die das Projekt im März 2019 ins Leben gerufen hat. Derzeit können von den ursprünglich 19 Betrieben lediglich mitmachen: Die Metzgereien Vetter, Schuster und Fuchsbau sowie die Bäckereien Braunger und Mack in Wasseralfingen. In Aalen: Bäckerei Walter, Konditorei Schieber, Metzgerei Schuster und das Früchtehaus Hieber.