Aktion „Brot statt Böller“ startet

So wie Weihnachten in diesem Jahr etwas anders war, wird es vermutlich auch der Jahreswechsel, schreibt Pfarrer Bernhard Richter in einer Mitteilung. „Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland ungefähr 122 Millionen Euro für Silvesterknaller ausgegeben. Ob die Luft diesmal ganz klar bleibt, ist nicht gewiss, aber sicherlich werden Straßen und öffentliche Plätze am Neujahrsmorgen nicht so zugemüllt werden wie in vergangenen Jahren.“

Die evangelische Kirchengemeinde in Aalen ruft deshalb ihre Aktion „Brot statt Böller“ ins Gedächtnis. Was schon seit Anfang der 80er Jahre gilt, nämlich beim Böllern auch an die zu denken, die auf der Welt Hungern und keine Lebensperspektive haben, soll am Jahreswechsel in besonderer Weise gelten. „Der Spaß, denn ein Feuerwerk entfacht, ist nur von kurzer Dauer“, so Pfarrer Bernhard Richter in seinem Spendenaufruf. „Die Freude, die durch Teilen entsteht, ist nachhaltig und von Dauer“.

Mit dem Geld von „Brot statt Böller“ könne „Brot für die Welt“ Projekte zum Kampf gegen Hunger unterstützen. Denn noch immer hungere weltweit jeder achte Mensch. Pfarrer Richter hofft, dass er diesmal endlich wieder die Kirchenglocken hört, die zu Jahreswechsel läuten, sondern auch „wir uns in Deutschland daran erinnern, wie gut es uns geht und an andere denken. Und sich die Stimmung zum Jahreswechsel sich nicht nach der Zahl der abgefeuerten Knaller richtet“.