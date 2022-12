Aktion auf dem Wochenmarkt: „Weihnachten wird dufte“

„Weihnachten wird dufte“, lautet das diesjährige Motto auf dem Wochenmarkt, wenn am Samstag, 17. Dezember, der Glücksengel kommt und verschiedene duftende Produkte an die Kundinnen und Kunden verteilt.

Die süße Melange aus Gebäck, Glühwein und Zitrusfrüchten weckt erfreuliche Erinnerungen, die oftmals unmittelbar in die frühe Kindheit zurückführen, finden die Beschicker des Aalener Wochenmarkts. Gerüche und Düfte seien es, so besagt es der heutige Forschungsstand, die am unmittelbarsten mit dem Stammhirn wechselwirken und Assoziationen wecken. So sei es nicht weiter verwunderlich, dass schon das bloße Schälen einer Mandarine heimelige Erinnerungen wachrufen kann. „Ich entsinne mich gern der Vorweihnachtszeit, und bis heute weiß ich noch, wie wir Kinder damals die Mandarinenschalen nahe der Kerzenflamme quetschten, damit die dabei entstehenden Spritzer darin kleine Funken erzeugten", erzählt Ilse Holz vom Aalener Wochenmarkt, und erinnert sich an den dabei erzeugten Duft.

Somit sei es den Marktleuten nicht schwergefallen, ein griffiges Motto für ihre diesjährige Weihnachtsaktion zu finden. „Wir bieten alles, was unsere Sinne mit einem schönen Weihnachtsfest verbinden“, untermauert Marktsprecher Klaus Irtenkauf und legt sich fest. „Weihnachten wird dufte!“ So lautet das Motto, und nur positive Signale sollen davon ausgehen.