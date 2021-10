Aktion auf dem Spritzenhausplatz: Die Hundeflüsterer kommen

Neben der Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Elke Gerhardt wird sich am Samstag auch Sabrina Hunger mit ihrer Tierpension in Elchingen auf dem Spritzenhausplatz präsentieren. Ins Leben gerufen wurde die Herberge für Fellnasen 1988 von ihrem Vater Karl Schwenninger. In dem Familienbetrieb, in dem die Gasthunde wie eigene Hunde behandelt würden, fühlten sich diese in Abwesenheit ihrer Besitzer in Zeiten von Urlaub oder sonstiger Verpflichtungen richtig wohl. In der Pension gibt es 20 Gehege, die auf Wunsch als Einzelzimmer gebucht werden können und die in der kalten Jahreszeit mit Heizplatten ausgestattet sind. Seit 2017 verfügt Sabrina Hunger, die Tierpsychologie, Tierhaltung, Tierbetreuung und Verhaltenstherapie studiert hat, überdies über ein Katzenhaus, in dem es den Stubentigern an nichts fehlen würde, sagt Gerhardt.

„Manege frei“ heißt es am Samstag, 16. Oktober, auf dem Spritzenhausplatz. Ein Zirkus gastiert hier zwar nicht, dafür werden jede Menge Fellnasen von 10 bis 16 Uhr den Platz unter den Platanen in Beschlag nehmen. Im Rahmen der Reihe Erlebnis-Herbst des Innenstadtvereins Aalen City aktiv dreht sich unter dem Motto „Die Hundeflüsterer kommen“ alles um den besten Freund des Menschen oder um das beliebteste Haustier der Deutschen. Organisiert und zusammengestellt hat das tierische Programm die aus Aalen stammende und seit zehn Jahren in Bopfingen lebende Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Elke Gerhardt.

Viele Aalener kennen die heute 55-Jährige noch aus ihren Sturm- und Drang-Zeiten, als sie Stammgast im Hobel und im Café Podium waren. Denn hier hat die gelernte Einzelhandelskauffrau und Industriekauffrau nebenher als Bedienung gejobbt

Nach ihrer zweijährigen Ausbildung in Heimtierethologie, Tierpsychologie, Psychologie und Soziologie absolvierte die in Niesitz bei Ebnat und später im Hirschbachtal in Aalen aufgewachsene Tierliebhaberin im vergangenen Jahr beim Veterinäramt des Landratsamtsamts Ost-albkreis ihren „Führerschein“, der sie dazu berechtigt, sich als Verhaltens- und Hundetrainerin selbstständig zu machen.

Nach vielen Fortbildungen, unter anderem bei dem bekannten Schweizer Hundetrainer Hans Schlegel, Fährten- und Mantrail-Lehrgängen, Klickertrainings und Lehrgängen in Obedience und Agitlity ist sie mittlerweile für Seminare und Trainings für Vierbeiner gerüstet. Leider habe Corona ihrem Durchstarten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch würden viele Hundebesitzer den Weg zu ihr finden. Offizielle Seminare und Trainings wolle sie allerdings erst im kommenden Jahr auf Hundeplätzen und über ihre Internetseite anbieten.

Im Gegensatz zum normalen Hundetraining, das Gerhardt mit der Deutsch- oder Mathematikstunde vergleicht, und in dem es darum gehe, Vierbeinern Grundkommandos wie „Sitz, Platz, Bleib, und bei Fuß“ beizubringen, sei es ihr als Verhaltenstherapeutin wichtig, Verhaltensstrukturen des Hundes zu erkennen, zu beurteilen und dem Halter zu erklären, Die Verhaltenstherapie beim Vierbeiner sei ungefähr so, wie Kindern beizubringen, sich im Alltag zu benehmen, bitte und danke zu sagen, Erwachsene ausreden zu lassen und sich nicht vorzudrängeln.

In der Regel würden Hundebesitzer zu ihr kommen, wenn ein für sie störendes Verhalten ihres Vierbeiners wie Bellen an der Leine, permanentes Hundegekläffe im Garten oder das Anmotzen von Passanten anstrengend werde und sie dafür keine Lösung mehr parat hätten. Leider würden viele Halter allerdings zu spät kommen. In ihrem Alltag erlebe Gerhardt oft Besitzer, die aus Angst heraus, alles falsch zu machen, nicht mehr zum Hundetraining gehen. Viele versuchten auch via Internet-Recherche oder dem Konsum von Hundesendungen im Fernsehen Lösungsstrategien zu finden. Vielen sei es einfach nicht bewusst, dass so viele Einflüsse auf den Hund einwirken und auch Strukturen innerhalb der Familie maßgeblich für dessen Verhalten seien. Halter müssten lernen die Körpersprache und die Reaktion ihres Tiers zu deuten, sagt Gerhardt und sie müssten auch mal Fehler zulassen, um diese zu korrigieren. Deshalb schaue sie sich die Tiere gerne im Rahmen eines Hausbesuchs an. Nach einer ausführlichen Anamnese könne sie dann dem Halter erklären, was schieflaufe und was der Hund brauche.

Seit sie ein kleines Kind ist, sei ihr die Liebe zu den Tieren in die Wiege gelegt worden, sagt Gerhardt. „Ich rettete Raben, war ein fanatischer Pferdefan und ging mit sämtlichen Hunden in der Nachbarschaft Gassi.“ Noch gut erinnert sie sich an den schwarzen Schäferhund von der Gärtnerei nebenan, der an einer Kette lebte, an den Bernhardiner, der einen Bauernhof bewachte, an „Strick“, einen Langhaardackel, an den Whippet „Beyour“ und nicht zuletzt an den Schäfer-Huski Mix „Ellwing“, um den sie sie sich liebevoll kümmerte. Aktiv war sie zu dieser Zeit auch auf dem Hundeplatz des Vereins der Hundefreunde (VdH) in Wasseralfingen. Mit 30 Jahren erfüllte sie sich schließlich mit „Silas“, einem braun-schwarzer Stockhaarschäferhund, den Wunsch nach einer eigenen Fellnase. Mit dieser lebte sie gemeinsam mit ihrem heute 13-jährigen Sohn Dennis auf Gut Schömberg in Lauchheim, wo auch ihr zweiter Sohn Malte aufgewachsen ist. Und hier sei die Liebe von Elke Gerhardt zu den Vierbeinern noch mehr gewachsen.

Seit zehn Jahren lebt die 55-Jährige, die bei den Hundefreunden Möttingen aktiv ist, mit ihrem Lebensgefährten, der selbst zwei Kinder in die Beziehung brachte, als Patchworkfamilie in Bopfingen. Zu dem Team der sechsköpfigen Zweibeiner gehören auch die Schäferhündin „schwarze Zora“ und die Bardino-Hündin „Dala“. Beide Vierbeiner werden am Samstag allerdings nicht im Einsatz sein. Vielmehr möchte sich Elke Gerhardt Zeit für diejenigen Zwei- und Vierbeiner nehmen, die ihren Rat suchen. Neben Informationen und Tipps im Rahmen der Verhaltenstherapie kann jeder Vierbeiner den in Form einer Manege aufgebauten Spaßparcours für sich erobern. Als Belohnung für die Teilnahme winkt für das Herrchen oder Frauchen ein Gläschen Sekt und für den Freund auf vier Pfoten ein Hundekeks. „Was am Ende allerdings zählt, ist die Freude an dem Training mit dem Partner auf vier Pfoten und dass jeder mit seinem Vierbeiner noch mehr zusammenwächst“, sagt Gerhardt.