Akteure diskutieren die ÖPNV-Strategie 2030

Der rasant fortschreitende Klimawandel verlangt Antworten, um den nach wie vor zu hohen CO2-Ausstoß rasch zu verringern. Der Verkehrssektor verharrt auf dem gleichen hohen Niveau wie 1990 und trägt bislang weit unterdurchschnittlich zu den gesetzlich verankerten Reduzierungszielen bei. Um dem entgegenzuwirken, hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mit einem breit aufgestellten Expertengremium die ÖPNV-Strategie 2030 entwickelt, die sich zum Ziel setzt, die Fahrgastzahlen in den Bussen und Bahnen bis zum Ende der Dekade zu verdoppeln. Im Landratsamt in Aalen hat hierzu nun die erste regionale „Dialogtour“ im Land stattgefunden.

Mehr als 130 Maßnahmen wurden im Rahmen der ÖPNV-Strategie 2030 erarbeitet, die es nun anzugehen gilt. Um den Schulterschluss mit den lokalen ÖPNV-Akteuren zu suchen, veranstaltet das Verkehrsministerium in Zusammenarbeit mit den Landratsämtern eine „Dialogtour“, um für eine Umsetzung auch im kommunal verantworteten ÖPNV vor Ort zu werben. Hierzu fanden sich im Aalener Landratsamt rund 30 Personen, unter anderem aus Verwaltung, den Kommunen, der Kreispolitik und der Unternehmerschaft, ein, um ein gemeinsames Verständnis zu diskutieren. Der Ostalbkreis war der erste Landkreis in Baden-Württemberg, in dem die „Dialogtour“ veranstaltet wurde.

Gerd Hickmann, Abteilungsleiter „Öffentlicher Verkehr“ im Verkehrsministerium, freute sich über einen gelungenen Auftakt. „Wir brauchen das Feedback vor Ort“, sagte er und verwies auf die vielfältigen Maßnahmen des Landes, etwa die Regiobus-Förderung oder die Investitionsförderung für bauliche ÖPNV-Maßnahmen.

Wie ambitioniert das Verdoppelungsziel ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Derzeit werden im Ostalbkreis im Jahr etwa 22 Millionen Menschen in den Bussen und Bahnen befördert. Um die Nutzung massiv zu steigern, bedürfe es – da war sich die Runde einig – eines ganzheitlichen Ansatzes – etwa ein verbessertes ÖPNV-Angebot, den Abbau von Nutzungshemmnissen durch eine einfache Tarifstruktur oder eine sich primär an den Bedürfnissen des ÖPNV orientierende Infrastruktur in den Kommunen, die den Bussen Vorrang einräumt.

„Wir werden noch viele dicke Bretter bohren müssen“, konstatierte Landrat Joachim Bläse und verwies unter anderem auf die noch ungeklärten Finanzierungsfragen. „Wir als kommunale Familie sind bereit, unseren Teil beizutragen“, ergänzte der Landrat und bat das Land um die Bereitstellung adäquater Mittel.

OVA-Geschäftsführer Ulrich Rau bekannte sich zu den grundsätzlichen Zielen der ÖPNV-Strategie 2030, indem er betonte: „Wir Unternehmen stehen bereit, tatkräftig die ÖPNV-Zukunft mitzugestalten, bitten aber auch, das Heute nicht zu vernachlässigen. Die Branche steht durch die hohen Energiepreise und den Fachkräftemangel massiv unter Druck. Auch hier brauchen wir gemeinsame Anstrengungen.“ Nach über drei Stunden eines intensiven Austauschs verständigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den Dialog alljährlich fortzuführen, um sich gemeinsam für einen attraktiven Nahverkehr auf der Ostalb einzusetzen.