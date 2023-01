Ahmadiyya-Ortsgruppe räumt wieder die Böller weg

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat bundesweit das Jahr mit ihrer Neujahrs-Aktion begonnen. Die Gemeindemitglieder kehrten am 1. Januar die Straßen und befreiten sie damit von den Überresten der Silvesternacht. Die lokale Ortsgruppe in Aalen beteiligte sich mit 24 Teilnehmern. Mitgeholfen beim Säubern der Aalener Innenstadt hat die Gemeinde am Bahnhofsvorplatz, am Gmünder Torplatz, am Marktbrunnen, am ZOB, am Mercatura, der Oesterleinstraße sowie an der Stadthalle. Die Aktion hat eine lange Tradition: Seit über 25 Jahren leisten die Gemeindemitglieder ihren persönlichen Beitrag für die Gesellschaft. Mit der Aktion möchten sie ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen und ihre Verbundenheit zum Heimatort ausdrücken. „Der Islam gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun“ (Der Heilige Quran 16:91) ist der Leitsatz der Aktion. Die Mitglieder möchten Verantwortung übernehmen, so wie sie als Muslime in Deutschland die gesellschaftlichen Entwicklungen konstruktiv mitgestalten möchten. Hierfür setze man auf Sichtbarkeit, Dialog und stärkere Vernetzung in der Gesellschaft. Seine Heiligkeit, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad erläutert: „Euer Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem ihr mit eurer Familie lebt. Vielmehr solltet ihr auch eure Städte und Orte als euer Zuhause betrachten und euch verpflichtet sehen, andere Menschen über die wahren Lehren des Islam aufzuklären und regelmäßig eure Zeit für das Wohl anderer zu opfern.“