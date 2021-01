Die jährliche Ehrung der Jubilare bei Ahlstrom-Munksjö musste coronabedingt in einem kleinen Kreis und ohne große Feier stattfinden.

In einer kurzen Ansprache wies Geschäftsführer Thomas Wellmann auf die Besonnenheit der Mitarbeiter in diesen unsicheren Zeiten hin. Dieses verantwortungsvolle Verhalten verbunden mit dem täglichen Einsatz ihres Wissens und die Weitergabe ihres Know-hows sicherten den Fortbestand des Unternehmens, so Wellmann.

Werksleiter Jens Haeßner dankte den Jubilaren ebenfalls für ihr langjähriges Engagement und den beiden 40-jährigen Jubilaren für die vielen Jahre ihrer Mitgliedschaft in der Werksfeuerwehr von Ahlstrom-Munksjö.

Geehrt wurden für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Robin Ziegler, für 25 Jahre Uwe Baars, Uwe Brucker, Bernhard Geißinger, Adam Gnida, Andreas Grunwald, Joachim Kopik, Andreas Lambracht, Alexander Schlipf und für 40 Jahre Daniel Bader und Franz-Josef Gockner.