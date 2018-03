Ahlstrom-Munksjö hat zwischen den Jahren ihre Maschinen modernisiert und will damit die Qualität des produzierten Papiers steigern.

Während an der Papiermaschine 1 der Stoffauflauf erneuert wurde, bekam die Papiermaschine 3 eine größere Walze. Nach der Umbauzeit sei sofort ein positiver Effekt auf die Papierformation bemerkbar gewesen, teilt das Unternehmen mit. Gutes Zeitmanagement und eine enge Zusammenarbeit mit Voith Paper habe eine Punktlandung von Kosten und Zeit möglich gemacht.

Demografische Veränderungen, Urbanisierung, aber auch die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und die gute Bauwirtschaft führen zu einer höheren Nachfrage von Möbeln und Laminatboden, die wiederum zu einer guten Entwicklung beim Dekorpapierbedarf beitragen. Auch in den kommenden Jahren erwartet Ahlstrom-Munksjö ein Wachstum von drei Prozent.

Die Firma besteht aus den beiden Unternehmen Ahlstrom Corporation und Munksjö Oyj, die im April 2017 fusioniert haben. Seit Januar 2018 wird die Business Area Decor, einer der vier Geschäftsbereiche der Ahlstrom-Munksjö, von Tomas Wulkan, Executive Vice President Decor, geführt.

Ahlstrom-Munksjö Paper in Aalen-Unterkochen ist ein Hightech-Standort dieser Gruppe. Hier werden auf zwei modernen Papiermaschinen höchst effizient Dekorpapiere produziert. Das Erfolgsgeheimnis der Fabrik, die bereits seit über 400 Jahren an diesem Standort Papier produziert, liege in dem Erfahrungsschatz der Mitarbeiter, in der Innovationskraft und in der kontinuierlichen Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen. Eine stetige Anpassung der Produktion an die technologischen Möglichkeiten sei auch bei der Spezialpapierherstellung unverzichtbar, um auch in Zukunft erfolgreich produzieren zu können.