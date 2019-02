AH-Fußball: VfR und Co. in Essingen

Der TSV Essingen veranstaltet am kommenden Samstag in der Schönbrunnenhalle in Essingen ein Fußballturnier für Senioren in den Altersklassen Ü 32 und Ü 42. Ab 10 Uhr stehen sich sechs Teams der Ü 32 einander gegenüber. Neben dem Gastgeber sind folgende Mannschaften dabei: VfR Aalen, TSV Heubach, TSV Dewangen, SV Neresheim und TSV Böbingen. In diesem Teilnehmerfeld wird der Turniersieger im Modus „Jeder gegen Jeden“ ermittelt. Um 14 Uhr beginnt das Ü 42-Turnier mit zehn Mannschaften in folgender Gruppeneinteilung: Gruppe A: TSV Essingen, TSV Oberkochen, SV Hussenhofen, FSV Zöbingen und SV Elchingen. Gruppe B: TSV Westhausen, DJK Eigenzell, DJK Wasseralfingen, TSV Dewangen, SG SV Söhnstetten/TSV Gussenstadt. Hier beginnen die Finalspiele gegen 17.45 Uhr.